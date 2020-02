É hora de engatar a primeira!

Eu tenho verdadeiro ranço de quem fala que a vida no Brasil só começa depois do Carnaval.

Mas é fato que muita coisa só pega mesmo no tranco, sem desculpa, depois da festa...

Esse ano, em especial, tudo vai começar a correr depois do carnaval... Temos pela frente um ano eleitoral bem caseiro.

E quando eu digo “caseiro”, quero dizer que eleições municipais são aquelas em que o candidato está mais perto e em contato com o eleitorado...

Aí, vale um questionamento básica: Você se lembra em quem votou pra vereador?

Ele fez alguma coisa pelo seu bairro ou fiscalizou alguma coisa que deu ruim no executivo?

Se você não soube responder é porque com certeza faz parte do grupo que reclama, mas tem preguiça de acompanhar em quem depositou esperança de melhora!

Chove e bairros ficam embaixo da lama... E adivinhem? Ninguém que foi eleito tá lá pra ajudar!

Isso sem falar na quantidade de sessões marcadas por desfalques ou usadas apenas para coisas que não vão fazer diferença na vida do cidadão, como homenagens e datas comemorativas de cada coisa...

Se 2020 realmente começa agora, já vai se atualizando de quem são os personagens do circo eleitoral esse ano!

E não se esqueça: Personagens repetidos sempre vão te rondar... Prometendo mundos e fundos! Cabe a você dizer não e o porquê.

Quem bate pode não lembrar, já quem apanha...

3,2,1... É DEDO NA CARA!

PINGO NO I





“Ufa, final do desfile... Olha a galera da CEDAE distribuindo água nos galões! Êpa... Peraí! Será que a água continua daquele jeito?”



A resposta foi sim! Muitos desfilantes, que se arriscaram a tomar a água distribuída pela CEDAE na dispersão, reclamaram que o gosto e o cheiro estavam insuportáveis.



“A gente até começa a achar que é psicológico, mas não. Venho desfilando desde sexta-feira e a situação é a mesma”, contou a foliã Andreza Macedo.



Já tá virando chacota, né gente? Eu duvido que eles serviram essa água para a galera que estava nos camarotes... O povo não tem direito nem a beber uma água decente depois de passar pela avenida? Me poupe, né?



Bora colocar o Pingo no I...



Tem que resolver essa palhaçada pra ontem. A gente não pode mais permitir que enfiem na nossa goela abaixo esse tipo de desaforo... Sim! Desaforo! Bora explicar e acordar pra vida.



FOI BONITO!



Nem todas as escolas que passaram pela Sapucaí, nesses 4 dias de folia, tiveram grana pra colocar seus desfiles na forma que gostariam... Mas a criatividade, essa com certeza, se sobressaiu a qualquer luxo!

O Carnaval desse ano provou sim que dá pra tirar da cabeça o que o bolso não dá! Tivemos o lúdico misturado à críticas sociais, religiosidade, sátiras, mas também assuntos sérios e polêmicos...

A festa merece sim sempre ser olhada com a atenção. A riqueza dela não está na quantidade de pedras coladas na fantasia da destaque, mas sim no poder de alcance e reflexão que chega no mundo inteiro!

Parabéns a todos os carnavalescos que mantiveram o nível do espetáculo, não deixando a peteca cair e claro, respeitando suas comunidades.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... 2021 tem mais, é logo ali, e tenho dito!