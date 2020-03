No dia do aniversário, Rio 'ganha' temporal avassalador

Era por volta de 20 horas quando o céu desabou... E, não diferente das outras vezes, tudo ficou embaixo d'água. No dia do seu aniversário, o Rio já amanheceu com registro de morte. Um presentão daqueles, né? Só que não!

Quem mora por aqui pede que a chuva passe correndo... Porque, quanto mais ela demora a passar, maior é o estrago. E adivinhem quais foram as consequências dessa chuva? Ah, isso todo mundo já está cansado de saber! Ruas alagadas, deslizamentos de terra... Um caos!

No Bairro Maravilha, em Guaratiba, que a gente já falou aqui na coluna, nada mudou... Basta cair um pingo de chuva do céu que tudo enche... E cadê o poder público? Ninguém dá as caras!

"Tem 1 ano que meu filho casou e construiu a casa dele, que está de baixo d'água. A minha mãe, que é uma idosa de 67 anos, passa pela mesma coisa. A gente já fica com medo da próxima que chuva que vier", conta Paula Venância, moradora do bairro.

É isso que o cidadão merece? Eu fico me perguntando o porquê permitem que as pessoas passem por essas situações.

A gente não tem o poder de controlar a força da natureza... Mas cabe àqueles que, em outubro vão estar lá pedindo seu voto, fazerem algo para que esse tipo de tragédia seja evitada! Não dá pra fechar os olhos, cruzar os braços e esperar a próxima chuva chegar. É preciso ação! A chuva que lava a alma, também mata. 3,2,1... É DEDO NA CARA!