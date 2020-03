Com unidades fechadas, Poupa Tempo deixa o cidadão na mão

Me fala aí... Você já precisou utilizar o Poupa Tempo aqui no Estado do Rio? Pois é... O que era para agilizar a vida do povo se tornou uma tarefa quase impossível. Por um acaso, você mora em Caxias, Bangu ou São João de Meriti? Se a resposta for sim, sinto muito em dizer que você está lascado!

Quem agendou os serviços de habilitação, identidade e veículos está dando com a cara na porta. Unidades fechadas! E, sem saber o que fazer, só restam duas opções: Ou reagenda pra uma nova data ou se despenca até a Central do Brasil, o único que funciona no momento.

Em um comunicado, preso na entrada do Poupa Tempo de Caxias, dá pra ler que "por questões administrativas, junto ao Governo do Estado do Rio, a unidade estará temporariamente fechada". Mas, e aí? Isso é resposta que se dá pro povo? É esperar a boa vontade de reabrir e que se dane o resto?

O Wagner Oliveira, que é morador de Caxias, foi até o posto e, como tantas outras pessoas, ficou sem saber quando vai ser atendido: "É um absurdo. Eu estava com a prova do Detran marcada. Vou ter que remarcar e isso só me atrasa. Muita gente está sem saber o que fazer, com documentos presos na unidade".

A coluna foi atrás de uma resposta e entrou em contato com a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab), que esclareceu que problemas impediram o repasse para a administração do consórcio responsável pelas unidades, o Consórcio Central da Cidadania. Informou também que a Setrab voltou a existir em outubro do ano passado e era até então uma subsecretaria da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Relações Internacionais.

Quando separadas as unidades orçamentárias ficou impedido o pagamento das faturas de dezembro de 2019 e janeiro deste ano, faltando recurso para quitar a dívida anterior das unidades. O orçamento só foi liberado no dia 20 deste mês e o pagamento efetuado ontem.

A reabertura das unidades agora é de responsabilidade dos administradores do consórcio, o Shopping Cidadão e a Empresa Investtech. O Detran informou que todos os documentos foram remanejados para unidades próximas aos postos, podendo ser entregues à população.

Agora que a dívida já foi paga, que tudo seja reaberto pra ontem, né? O tempo vale ouro... 3,2,1... É DEDO NA CARA!