O nome do bairro é esse mesmo, Jororó... E fica em Magé.



Pode até parecer exótico, mas o estranho mesmo é saber que tem gente que ainda é obrigada a conviver com lama até a alma e esgoto a céu aberto por descaso do poder público.



As fortes chuvas que arrasaram todo o Rio de Janeiro nas últimas semanas, fizeram com que os moradores do bairro sequer conseguissem pisar na rua para levar a criançada na escola...



Quem se arrisca a caminhar tem duas opções: Patinar no lamaçal ou cair nos buracos... Porque é uma buraqueira danada!



Segundo moradores, consta na prefeitura que as ruas do bairro são asfaltadas... Tá de sacanagem! Se isso é ter asfalto, eu nem quero imaginar o que é não ter! Agora que parou de chover, o barro já até secou... Mas vão esperar cair outro toró?



É ônibus que atola, o guincho que foi socorrer o ônibus também atolou... Até o caminhão de lixo ficou atolado!



Pior que isso, só o esgoto a céu aberto que fica no final de uma das ruas...



“É uma coisa horrível. O mau cheiro dá vontade de vomitar. Fora que a gente tem que ver ratos passando pela rua o tempo todo”, conta a moradora Aline Moura.



Eu fico pensando... Ano passado foram feitas obras em um píer do município...



Ninguém aqui é contra lazer, pelo contrário... Mas a gente está falando de prioridades, né?



Nós fomos atrás da prefeitura que, até o fechamento dessa edição, não deu resposta.



3,2,1... É DEDO NA CARA!



PINGO NO I

Todo mundo sabe que pedido de mãe vale muito pra mim...



E, olhando minhas redes sociais esses dias, um pedido me chamou muita atenção.



Era uma mãe, desesperada, lá de São Gonçalo, que já não sabe mais o que fazer para salvar sua filha, de 13 anos, das drogas.



“Preciso trazer minha menina de volta”, disse ela. E na hora eu pensei: “Caramba, é uma criança!” Isso mexeu muito comigo...



A mãe, motorista de aplicativo, passa dia e noite trabalhando para que a menina tenha o melhor. E enquanto ela trabalha, a filha fica com a avó.



A menina chega a roubar dentro de casa para poder usar drogas, além de fugir para ir a bailes de comunidade.



Como isso me deixou mal. Não tem um dia sequer que eu não pense no futuro dessa menina.



Bora colocar o Pingo no I...



Essa mãe, de origem humilde, precisa de ajuda. E a coluna está aqui, aberta, para quem puder dar uma luz.



TÁ FEIO!



Amanhã se celebra o Dia Mundial de Cuidados com a Saúde dos Rins, você sabia?



Mas para quem vive em Campos dos Goytacazes e sofre de algum problema renal, não existe motivo algum para comemoração...



Tudo isso porque cerca de 150 pacientes estão tendo o tratamento de hemodiálise prejudicado por falta de... Ambulâncias!



Segundo os pacientes, a empresa que prestava os serviços de transporte com as ambulâncias resolveu parar por falta de pagamento... E até os motoristas ficaram sem receber.. Geral na mão!



“Tem gente vindo de moto e até vans já foram improvisadas pra que ninguém fique sem tratamento. Ninguém sabe como é sofrido”, conta a paciente Priscila Custódio.



A coluna cobrou a Prefeitura de Campos, que por meio da Fundação Municipal de Saúde, informou manter constante contato com a empresa e também realiza reuniões para definir novas rotas de atendimento. Ainda em nota, disse que 10 novas ambulâncias já foram adquirisse é um novo processo licitatório está em andamento para aquisição de mais 10, para oferecer melhorias no serviço.



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Tem que fiscalizar, é saúde que tá em jogo, e tenho dito.