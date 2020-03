"Tenho medo do vírus e da solidão..."

Rio - Essa foi a frase dita pela minha mãe, Dona Lourdes, que tem 82 anos. Todas às tardes, ela toma café com os filhos. Coloca aquela mesa com pão, café passado na hora, vai chegando um, depois o outro, os netos, os bisnetos... A casa fica cheia de repente.



Sempre foi assim, mas, de uma hora pra outra, não é mais. Não está sendo fácil convencer minha mãe de que para que ela volte a ter a casa cheia é preciso se isolar. Não está sendo fácil para ninguém, mas para os idosos, em especial, é mais difícil.



As pessoas de mais idade não são tão ligadas a tecnologia... São do abraço, do afeto, do colo...



Isabela Veiga, minha colega de TV, com os olhos marejados, me disse: “Não sei mais o que fazer para convencer minha mãe que a vida mudou para todo mundo”. Dona Sueli tem 72 anos e é quem vai ao banco, faz compras no mercado, feira... Está proibida de tudo isso.



A família de Dona Maria José Ferreira também já chegou a brigar com ela para que não vá ao banco, não pague conta, não compre o pão na esquina...



Ontem, a praça da São Francisco Xavier, na Tijuca, estava lotada, todos reunidos e jogando carteado... Não dá!



Nos preocupamos em manter as crianças em casa, mas temos que compreender e explicar para os idosos que eles também têm que mudar a rotina... E isso é difícil.



Com a idade, a tristeza bate mais rápido, a solidão é mais agressiva e por isso devemos entender, mas explicar e ser duros pelo bem deles!



Em casa, criamos rotina durante todo o dia. Nos revezamos em ligações, conferência entre filhos, netos deixam cartinhas no portão... Meu pai, de 84 anos, que mesmo no perrengue nunca perde a piada, disse: “Agora que estou dentro de casa, eu vejo... Até que sua mãe é gente boa”.



Hahaha...



É hora da gente se reencontrar.