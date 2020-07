Decide aí...

Todo dia é uma novidade...

"Abre escola!" "Não, não... Fecha escola!"

Eita confusão, hein?!

A prefeitura liberou, a partir do próximo dia 3, a volta às aulas em algumas séries das escolas particulares.

Alguns colégios esperam por essa reabertura, que vai acontecer de alguma forma, já que a transição é inevitável... Não tem jeito. Outras decidiram, em minoria, preferir aguardar um pouco mais e seguir as recomendações da Fiocruz. Nenhum problema também!

Os professores, segundo o sindicato, afirmam não se sentirem seguros diante da pandemia. Os pais também ficam nessa corda-bamba, já que tiveram que voltar a trabalhar e nem todos podem contar com os avós... Até porque muitos fazem parte do grupo de risco.

E aí, faz o que? É desafiador, já que ainda não temos uma vacina!

E é também compreensível entender os dois lados... Não dá para ligar o botão do certo ou errado. Mas é preciso que se chegue a um consenso.

Não dá pra ficar o tempo todo nessa guerrinha... Decreto que manda abrir, decreto que manda fechar...

Fica todo mundo mais perdido do que não sei o quê nesse impasse!

O que não pode é separar crianças de escolas particulares das crianças dos colégios públicos. Criança é criança! Os riscos devem ser eliminados nas duas situações.

É fato que não dá para comparar as condições de uma escola que cobra mensalidade, que, com certeza, vai ter estrutura para eliminar os riscos, com um colégio público, que não oferece nem o básico para seu aluno, que é o ensino. Essa é a realidade do Brasil! Todo mundo sabe...

A polêmica tá aí, a vida tem que seguir em frente, mas com segurança e, principalmente, saúde para todo mundo.

Que chegue logo essa vacina!