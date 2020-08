É de dar nojo!

Rio - Todo mundo acompanhou o caso da professora e advogada Mariana Maduro, exposta em vídeos nas redes sociais por dois homens enquanto praticava Yoga com uma amiga na Lagoa Rodrigo de Freitas.



Mariana buscou a Yoga como uma fuga em meio a tudo isso que está acontecendo na pandemia... Só conseguiu angústia e desespero.



Ser mulher não é fácil não... Sabe por que? Porque é exatamente por situações como essas que nós passamos todos os dias. Nem uma simples aula de Yoga a gente consegue fazer! Se isso acontece num lugar bonito e aberto como a Lagoa, imagina naquele transporte público cheio? Naquele ponto de ônibus onde a mulher tem que esperar na madrugada pra ir trabalhar...



Mulher aqui no Rio de Janeiro tem o medo que vai além do assalto... É o medo do assédio!



E seja em qualquer lugar da cidade, assédio é assédio. É violência! E a gente não pode permitir se acostumar com esse tipo de situação. E muito menos se calar!



Eu tenho ranço de gente que acha que ridicularizar o outro, seja por qualquer forma, vai conseguir popularidade. Sexualizar uma mulher não tem nada de engraçado. Ainda mais quando ela não te dá essa liberdade. Nojentos!



Toda minha solidariedade à Mariana, que não ficou quieta diante de tudo. Mulherada, denuncie! Com a gente, machista não se cria.



3,2,1... É DEDO NA CARA!

PINGO NO I

Todo mundo sabe que taxista passa um perrengue danado... Com pandemia então, nem se fala!



Celso de Freitas Costa, 59 anos, é morador do Centro e pra piorar teve o táxi, seu único ganha-pão, rebocado há quase duas semanas. Até agora, não conseguiu retirar o veículo do depósito da prefeitura em São Cristóvão, pois, segundo ele, tem uma dívida de mais de R$ 2 mil, com multas e agora, o reboque.



“Como vou pagar se estou sem trabalhar? Eu e minha família vivemos disso, nós estamos em dificuldade. Sempre trabalhei muito”, conta Seu Celso, que nega ter parado em local proibido.



A coluna procurou a SEOP que afirmou que Celso estacionou em uma vaga de carga e descarga. Também informou que o valor da dívida de Celso é menor, mas o veículo só pode ser retirado após quitação do débito, incluindo multas anteriores. O motorista tem a opção de recurso junto à Junta Administrativa de Recursos de Infrações (Jari), da Secretaria Municipal de Transportes.



Bora colocar o Pingo no I...



Dívidas todo mundo pode ter! A gente fica na torcida para que Seu Celso pague o que deve e consiga reaver seu táxi.

TÁ FEIO!

Janelas fechadas, sem aferir temperatura e até com aglomeração... Essa foi a denúncia que a coluna recebeu de acompanhantes e pacientes do INCA da Praça da Cruz Vermelha.



Segundo eles, o hospital não está seguindo os protocolos de segurança contra o coronavírus. Até as cadeiras de coleta de sangue não estão sendo limpas de forma correta!



“Eu pedi licença e entrei para higienizar a cadeira antes da minha mãe sentar. As pessoas já estão doentes e ainda têm que passar por isso? É bizarro”, conta uma acompanhante que não quis se identificar.



A coluna cobrou o INCA, que em nota, informou seguir o protocolo de segurança adotado pelo Ministério da Saúde. Também foi informado que esse tipo de conduta sempre foi aplicada, porque os pacientes de câncer, de forma geral, têm o sistema imunológico comprometido e é assim que estão trabalhando. Com segurança, cautela e responsabilidade para minimizar os riscos de contágio.



Se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Saúde não dá pra brincar! Nem antes, durante ou depois da pandemia, e tenho dito.