O direito de morar

Rio - Nas mãos, uma pasta cheia de documentos... No olhar, um pedido: o direito à moradia. Em desespero, sem nem conseguir falar direito, de tanto chorar, ela grita... “Me ajude, eles vão me colocar na rua!”



Ana Ferreira Duarte, 54 anos, é diarista e mora há 23 anos em Itaguaí. Anos atrás foi expulsa da casa humilde que tinha por traficantes da região. Teve que se mudar, mesmo contra vontade...



Se manteve no município, alugando uma outra casinha no bairro Parque Primavera, onde está há quase dez anos. Segundo ela, sempre pagou o aluguel em dia, até o que o dono da casa desapareceu, logo no início da mudança.



Agora, há dois anos, o suposto dono surgiu querendo o imóvel de volta. Dona Ana já tinha até entrado com o pedido de legitimação fundiária na prefeitura da região. Também deu entrada no título de Usucapião e pagou todos os IPTUs desses anos.



A diarista, infelizmente, não sabe a quem mais recorrer. Até a Defensoria Pública acionou. “É muita covardia o que estão fazendo comigo. A prefeitura quer que eu saia, mas eu não tenho pra onde ir! Preciso que alguém me dê voz”, afirma ela, em lágrimas, mostrando toda a papelada.



Quanto sofrimento para conseguir um canto para chamar de seu! Depois de ter perdido uma casa para a bandidagem, agora corre o risco de perder outra...



Dona Ana mora sozinha, é diarista e tá sem trabalhar por causa da pandemia! A gente sabe que existe um imbróglio judicial, mas alguém precisa ajudá-la.



A coluna procurou a Prefeitura de Itaguaí, que em nota explicou que o processo de legitimação fundiária de Dona Ana está percorrendo os trâmites administrativos do município, como todos os outros. Ainda foi informado que não existe nenhum requerimento da prefeitura para que a diarista deixe o imóvel.



A nossa torcida é para que Dona Ana consiga ter um final feliz nessa história... Em paz, no seu cantinho!

PINGO NO I

Nenhuma visita sequer... Desde que começou a pandemia, familiares de detentos do presídio Jonas Lopes de Carvalho, mais conhecido como Bangu 4, no Complexo de Gericinó, não recebem visitas dos parentes.



Segundo eles, todas as visitas foram suspensas... Mas até quando?



“Ninguém aqui tá pra questionar regras de prevenção. É necessário restringir, mas eles também são seres humanos, precisam pelo menos saber da família”, conta Tainãn Costa, moradora de Senador Camará, que está com o marido preso há 15 anos.





As famílias também denunciam que os agentes não respeitam as regras de higiene, além de entregar a comida permitida aos presos já estragada.





“A gente que é familiar de preso é tratado como bicho. É muita humilhação”, afirma outra parente que não quis se identificar.





A coluna procurou a Secretaria de Administração Penitenciária, que afirmou que as visitas permanecem suspensas, seguindo o decreto do Governo do Estado. Em nota, afirmou também que segue cumprindo todas as ações protetivas adotadas nas unidades prisionais, em combate à Covid-19, instalando pias, distribuindo máscaras, além de testes rápidos e medições de temperatura.





Bora colocar o Pingo no I...





É uma situação complicada, mas todos nós vivemos num país onde não há pena de morte. Existem os direitos humanos, todo mundo tem direito constituído, independentemente de ter cometido erros ou não.

TÁ FEIO!

É cada sacanagem que eu vou te contar, viu? Agora a Caixa Econômica resolveu reduzir o horário de funcionamento das agências... Vai trabalhar de oito da manhã à uma da tarde.



No meio do furacão, onde o povo tem que enfrentar uma fila do caramba pra sacar auxílio emergencial, eles fazem isso. É muita covardia!



Teve idoso que chegou na fila ainda de madrugada, com banquinho de baixo do braço e demorou um tempão pra conseguir sacar os R$ 600... Outros que chegaram depois ou não sabiam da novidade, ficaram sem receber. Surreal!



A gente sabe que muitos funcionários das agências estão nessa luta por causa da pandemia, inclusive trabalhando aos sábados, mas tem que avisar à população da mudança.



Se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Tá faltando comunicação, e tenho dito.