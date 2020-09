Prisão não é só pra troféu

Rio - Quem fez tem que pagar... A máxima continua, ou pelo menos deveria valer. Só que a gente não pode deixar que apenas "troféus" fiquem presos.

"Ah Isabele, o que você quer dizer com isso?"

Apenas a realidade. Muitas vezes quando o nome não é conhecido, a gente esquece e tudo passa batido.

Quando eu falo isso, jamais quero liberar a culpa dos "Cabrais" da vida! Mas bora aqui então fazer uma analogia: como os esquemas de bastidores da corrupção se perpetuam com os mesmos nomes, se temos nos últimos 22 anos governadores presos e um afastado?

Nomes que fazem parte de quadrilhas presas e estão aí circulando livremente e mais, sempre roendo as cadeiras do poder. Entra um, sai outro e lá estão eles como moscas ou urubus... Só para garfar o dinheiro do povo.

Gente que atuou no esquema Cabral também está sendo investigada agora. Ou seja, não dá apenas para prender figuras públicas. Os bastidores recheados de "poderosos não conhecidos" do povo precisam também pagar com pena pesada.

Caso contrário, fazem uma delação aqui, um acordo legal ali, logo estão soltos e à procura de um novo "amigo"... Se é que você me entende.

Claro que um amigo poderoso! Aquele que possa colocá-los mais uma vez à frente, com o nosso dinheiro, do povo.

E o fim dessa novela não parece chegar nunca. Porque há anos a gente vive capítulo por capítulo no Rio.