O nome é descaso

Rio - Três anos de agonia, misturados a lágrimas e muito sangue... A imagem é forte, de arrepiar. Assim que olhei, logo veio à mente: "Será que foi um tiro?!" Não...

Dessa vez, não é a falta de segurança o motivo de tanto desespero. É a falta de saúde pública, da negligência de todas as esferas do estado.

Samuel Santos Avelar tem 24 anos e é portador de necessidades especiais. Ele e toda família moram em São João de Meriti e desde 2017 travam uma batalha contra o tempo. O rapaz tem um tumor na cabeça e está na fila interminável do SISREG.

A peregrinação, que já era difícil, se tornou ainda mais dolorosa após Samuel levar um tombo há 2 meses. A família rodou UPAs do município, Hospital da Posse, Moacir do Carmo, Adão Pereira Nunes e Getúlio Vargas, e pede socorro por não saber mais o que fazer.

"É um descaso muito grande. A gente não aguenta mais vê-lo nesse sofrimento. Ele é jogado de um lado pro outro e só recebe porta na cara", conta Raquel Avelar, irmã de Samuel.

Esse é o resultado de uma saúde falida, que não respeita nem decisão judicial! A Justiça já concedeu liminar exigindo que o rapaz seja operado imediatamente, o que até agora não foi cumprido.

Enquanto isso, o pobre está lá, se esvaindo em sangue, com somente 5% desse mesmo sangue no corpo, na UPA de Vila São João, que segundo a família, nem roupa de cama tem!

A coluna procurou a prefeitura de São João de Meriti, que afirmou que Samuel vem recebendo todo o tratamento que compete ao município e que ele já foi inserido no Sistema Estadual de Regulação (SER), a fim de que fosse dado prosseguimento ao seu tratamento. Isso significa que não há nada mais que o município possa fazer. Foi informado também que o jovem já foi agendado para três consultas pré-cirúrgicas no Hospital dos Servidores, sendo a primeira no próximo dia 16 de setembro, e as demais nos dias 1º e 6 de outubro.

Já a Secretaria de Saúde do Estado esclareceu que o SISREG não é de sua competência e por isso não pode regular nenhuma solicitação que não esteja no Sistema Estadual de Regulação. Portanto, não poderia ser realizado agendamento anterior a 03/09/20.

O tempo tá correndo, não dá pra esperar consulta... Tem que agilizar a cirurgia! É preciso fazer alguma coisa antes que esse jovem morra, no canto de uma maca fria.

3,2,1... É DEDO NA CARA!