O dedo na cara nem é pra estuprador e abusador... Nem isso eles merecem! Aliás, esse meu bordão não é nem suficiente para mostrar a indignação que tenho diante de quem passa pano ou tenta justificar esse tipo de crime tão absurdo e cruel contra as mulheres.

"Ah, mas ele joga um bolão! Olha, mas vai saber mesmo se isso que estão contando é verdade! A culpa foi da bebida. Você tinha bebido quantos drinks?"

Essa foi a pergunta que uma mulher que teve o quarto invadido num hotel da Barra da Tijuca, teve que responder para a gerente... Mesmo com as câmeras do hotel mostrando que um mensageiro entrou no quarto da mulher e depois deixou o local correndo.

Olha a falta de noção!

Num outro caso, esse no início do mês, um funcionário terceirizado da Universidade Federal Rural do Rio teria cometido o mesmo crime. Esse safado, graças ao trabalho de investigação da polícia, já está em cana!

Mas sabe quem sofre de verdade? A vítima. O silêncio de muitas delas tem o peso da impunidade que, infelizmente, começa na nossa própria sociedade.

Ser vítima de um crime tão covarde e ainda ter que justificar e convencer de quem é a culpa é abuso de novo!

A sociedade do "abafa que é feio" é a que sustenta a cultura machista e misógina, e que acaba fortalecendo a cultura do abuso e estupro. Não dá mais pra tapar o sol com a peneira... Aliás, nunca deu!

Vítima não tem que convencer, se justificar. A vítima tem que denunciar, ser apoiada e contar com a justiça. É só disso que ela precisa.

Tudo que seja o contrário disso é machismo, é retrocesso e canalhice.

3,2,1... É DEDO NA CARA!

PINGO NO I

Amanhã é dia de começar no meu programa da Super Rádio Tupi, uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura do Rio. Será um papo de 30 minutos para tirar dúvidas, questionar propostas e também esclarecer polêmicas daqueles que estão na batalha pelo comando do município.

"Ah, mas eu já tô de saco cheio de ouvir as baboseiras que todos eles falam..." Ok, realmente todo mundo tem motivos de sobra para andar desiludido com a política, mas falar dela é fundamental para o nosso futuro, que claro, o futuro da cidade.

Na política há candidatos maus, mas também existem os bons! Não se pode generalizar. Não custa nada ouvir o que eles têm para falar e oferecer de melhor para o Rio. Afinal, é o que a gente espera para votar de forma correta. E é mais que a obrigação deles!

Então, bora colocar o Pingo no I...

Vem comigo nessa? A primeira convidada é a candidata do PDT, Martha Rocha. Te espero, a partir de 10h30, no Programa Isabele Benito.

TEM QUE FICAR BONITO!

Eu juro que tento entender certas coisas que acontecem nessa cidade... É claro que a gente sabe que a permanência de banhistas nas areias da praia ainda está proibida, só quando tiver vacina! E a restrição é importante, mas por que não liberar o trabalho dos barraqueiros que estão há 7 meses sem o seu sustento? Quiosques, bares e restaurantes que ficam nas orlas já estão funcionando! Qual o critério?

"Ainda não pode usar as cadeiras para o sol e nem vender bebidas alcoólicas, mas por que eles podem? Tá faltando coerência. Nós estamos esquecidos, mas também temos condições de trabalhar respeitando as regras de ouro da prefeitura", afirma Cristiane Pires, dona há 25 anos de uma barraca em Ipanema e membro da associação Sol e Mar, que representa 400 barraqueiros.

Realmente é preciso pensar na melhor maneira pra que todos consigam recuperar sua renda, sem deixar de se preocupar com o principal, que é a saúde.

A coluna procurou a Subsecretaria de Licenciamento, Fiscalização e Controle Urbano, que esclareceu desconhecer a queixa dos barraqueiros, uma vez que os ambulantes de praia já possuem autorização para trabalhar na orla da cidade desde o dia 1º de agosto.

Procurada também, a Vigilância Sanitária informou que as restrições de venda de cadeiras e bebidas alcoólicas estão mantidas, só a venda de produtos industrializados está liberada.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Que tudo comece a clarear logo para o trabalhador, e tenho dito!