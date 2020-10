Por O Dia

"O drama continua, Isabele. Eles já foram cobrados, disseram que vão pagar, mas até agora ficou só nisso: na desculpa esfarrapada".

Essa é a fala de uma funcionária (que não será identificada por medo de represálias) da empresa Rio de Janeiro Comércios e Serviços LTDA, que atua no Instituto Estadual de Doenças do Tórax Ary Parreiras (Ietap), em Niterói, centro de referência para o tratamento de tuberculose, que na pandemia da covid-19 também passou a receber pacientes infectados pelo vírus.

Três meses sem receber salários! Tem funcionário que, além de não ver a cor do dinheiro, nem recebeu vale-transporte e alimentação.

"Eles pagavam atrasados, mas ainda caía na conta. Agora nem isso! Virou uma bagunça... E a gente que se ferra!", afirma a funcionária.

É engraçado como as coisas funcionam, né... Desde que a pandemia chegou, a gente observa todo mundo batendo palminha, fazendo corrente pela internet, chamando de heróis os profissionais de saúde, que merecem sim, e muito, todo e qualquer reconhecimento, mas por que na prática nada disso é feito?

E quando eu digo profissionais da saúde, não se resume só a médicos e enfermeiros. Falo da tia da limpeza que está dentro do hospital, daquele maqueiro de plantão...

Todo mundo está na linha de frente e precisa receber. Olha o drama que é terceirizar um serviço tão fundamental que é a saúde!

O impressionante é que em meio à pandemia foram tantos escândalos de corrupção... A gente vê que sobra dinheiro pra desvio, mas pra pagar funcionário não?!

Não tem como engolir uma resposta de "Termo de Ajustes de Contas"... O trabalhador tem direito à data e dinheiro na conta! Afinal, eles trabalham para isso.

Se a fonte tá seca, é porque sabemos como secou, tá tudo aí pra quem quiser ver!

O problema maior é saber pra onde essa fonte foi jorrar...

3,2,1... É DEDO NA CARA!



PINGO NO I

Hahaha, não é possível que alguém tenha acreditado que as empresas de ônibus respeitariam o prazo de climatização dos veículos, que terminou no mês passado.

Com a chegada do verão, o que já era uma sauna vai ficar pior! Ainda mais agora, depois que a Prefeitura do Rio decidiu manter as janelas abertas e o ar desligado, por causa da pandemia.

Ou seja, a desculpa dos empresários pra ferrar o povo agora vai ser essa... "A pandemia". E quem depende do transporte tem que engolir, não tem jeito. Mas não venha com esse discurso de que é para combater o vírus, porque não cola, é pura balela!

Bora colocar o Pingo no I...

O calorão não chegou com a pandemia da covid-19. E a cara de pau, nem se fala... Essa daí, só aumentou!

TÁ BEM DIFERENTE!

Como as tão festanças de Réveillon não vão acontecer por causa da pandemia, o carioca já tá dando o seu jeitinho.

Aumentou a procura por casas na Barra e no Recreio para fazer as comemorações em famílias ou em pequenos grupos de amigos. Tem casa até com filas de espera!

O povo não quer é deixar passar batido a virada desse ano.

Para não terem problemas, os locatários deixam claro que não podem ter grupos grandes... O duro mesmo é saber quem vai fazer o controle disso!

No auge da pandemia do coronavírus, o que não faltou foi festa bizarra com gente aglomerada.

Então, que sejam para reuniões familiares, hein! Porque existem alguns espertinhos por aí querendo alugar pra fazer eventos e vender ingressos. Diante de uma pandemia, esse é o caminho. Mas nada de aglomeração! Daqui a pouco a vacina está aí e a gente vai ter tempo de sobra pra festejar.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Nada será como antes, pelo menos nesse momento. Comemore e planeje com responsabilidade, e tenho dito!