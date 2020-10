Por Isabele Benito

Emergência que funciona durante anos em um contêiner... Ex-diretora afastada por dar festa enquanto o hospital enfrentava uma baita dificuldade financeira... Falta de documentos para funcionamento e emergência inaugurada sem médicos.



Esses são só alguns dos problemas que constam no currículo do Hospital Federal de Bonsucesso. Alguém imaginava que poderia não dar ruim?



Esse é o retrato nítido do abandono das unidades federais, onde nada é fiscalizado e feito. Só fica naquele entra e sai de ministro.



As instituições federais se tornaram verdadeiros “cabidões” de emprego, onde quem acaba sofrendo no dia-a-dia são médicos e enfermeiros.



Acontecer um incêndio dessa proporção, após já ter a experiência em outros hospitais, como o Badim, na Tijuca, e um princípio no Lourenço Jorge, na Barra, é surreal! Ainda mais no meio de uma pandemia.



Não se sabe se foi por descaso, ainda tem que esperar a perícia, mas você ter que transferir às pressas pacientes isolados é escolher pela vida ou pela contaminação! E a gente teve isso.



Conseguiram esse feito na história da pandemia no Rio de Janeiro. Um dos principais hospitais da cidade sendo consumido pela fumaça preta numa manhã de terça-feira.



A imagem da solidariedade de pacientes ligados a oxigênio, dentro de uma borracharia pra sobreviver, é o reflexo da calamidade dos prédios públicos do Rio de Janeiro, que precisam de manutenção e fiscalização.





Do outro lado, a forma heroica dos profissionais da Saúde! Mais um episódio daqueles, onde a gente não se pode permitir esquecer. 3,2,1... É DEDO NA CARA!



PINGO NO I

É bizarro como tem gente que se aproveita de qualquer problema do povo pra conseguir voto. Resolver que é bom, ninguém quer!



Moradores do Jardim Gramacho, em Caxias, procuraram a coluna para denunciar que tem candidato distribuindo mil litros de água pra comprar votos do povo na Baixada... É muita covardia e cara de pau. Ainda mais sabendo que é lá onde se concentram os maiores problemas de abastecimento!



Água é direito básico da população, ninguém tá pedindo favor. Aí depois que é eleito nada faz por quem confia e vota... Pobre de quem ainda escuta esse bando de picareta.



A Dona Cedae também tem que fazer o papel dela! E a gente cobrou. Em nota, a concessionária afirmou que a região já recebeu obras de assentamento de 3,7 km de troncos de distribuição e uma travessia. O local ainda vai receber obras de assentamento de mais 600 metros de troncos distribuidores, além de um booster que irá reforçar o abastecimento. As obras fazem parte de um conjunto de intervenções para melhorias em Caxias, com investimento de R$ 62 milhões, em processo de licitação.



Bora colocar o Pingo no I...



Tem político disposto a ajudar? Tem! Mas o que não falta por aí é 171, interesseiro, de olho no número que você vai apertar no próximo dia 15 de novembro. Fica ligado!









TÁ BONITO!

Detro agora é chefiada por Patrícia Damasceno divulgação

Eita que a mulherada tá dominando tudo! A corregedoria-geral do Detro agora é chefiada pela advogada Patrícia Damasceno, que já foi subprocuradora-geral de Cabo Frio e presidente da comissão de licitação da Imprensa Oficial do estado.



Patrícia vai controlar os fiscais dos transportes intermunicipais, como ônibus e vans, num universo que sempre contou com homens para cargos de chefia. “O foco principal é melhorar o atendimento à população”, afirma ela.



Além de Patrícia, outras mulheres coordenam áreas importantes do órgão, como os setores de assessoria jurídica, comunicação social e licitação.



É claro que gênero não define competência, então é hora de observar o trabalho dela sendo feito. Ela chegou lá, e já que gente sempre torce uma pela outra, dessa vez não será diferente. Boa sorte!



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Vai ter mulher na zorra toda, e tenho dito!