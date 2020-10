Por O Dia

Com o rosto colado no portões quase centenários do hospital, pacientes vindos de várias partes do Rio aguardam por uma resposta... De longe, só conseguiram ver o trabalho de rescaldo dos bombeiros.

Pessoas que tinham exames, consultas e até cirurgias marcadas, sem saber o que fazer diante de toda a situação.

"A gente tá igual barata tonta e ninguém chega pra falar nada", diz uma paciente que saiu de Caxias, angustiada, atrás de uma informação.

Três dias após a tragédia, já se pode falar em descaso. Sim, pode! O hospital vai ter que ficar fechado por tempo indeterminado... Um prejuízo que vai muito além do financeiro.

Mais de 120 mil pessoas que dependem de exames laboratoriais, 15 mil consultas, 5 mil de imagem... É um baque muito forte para a saúde pública do Rio de Janeiro.

E agora, pra onde vão essas pessoas? Gente que procurou a unidade federal justamente porque no seu local de origem não há sequer um atendimento digno!

Pacientes de quimioterapia, por exemplo, não podem esperar uma semana, assim como outros.

E voltar pra fila, muitas vezes pode ser uma sentença de morte!

A tragédia não parou por aí. A fumaça preta que saía pelas janelas não começaram na manhã desta terça-feira... O sucateamento já vem de muito tempo.

E não foi por falta de denúncia e nem de escândalo... Foi por pura falta de competência e gestão pública mesmo.

O que vai acontecer daqui pra frente? A gente responde e todo mundo sabe bem... Nada!

Quanta vergonha.

3,2,1... É DEDO NA CARA!

Pingo no I

Quer saber bem como está a flexibilização aqui no Rio? É fácil! Pegue um carro, ônibus e observe... O trânsito está cada dia pior.

É lógico que não dá pra julgar ninguém, cada um sabe da sua necessidade... Mas tem gente desocupada que já apertou "aquele" botão faz tempo.

Enquanto outros lugares voltaram a se trancar, o Rio parece escancarar cada vez mais, sem a menor vergonha ou empatia com aqueles que estão na luta contra esse inimigo invisível.

Não há "novo normal" nas vias do Rio de Janeiro... Tudo continua a mesma bagunça que sempre foi! O trabalhador que precisa encarar o dia-a-dia, além de pegar a condução lotada, ainda é obrigado a sair mais cedo de casa, pra não ficar preso no mesmo caos do trânsito de antes.

Flexibilização coisa nenhuma. O negócio liberou geral!

Bora colocar o Pingo no I...

É claro que nem todo mundo pode ficar em casa, as pessoas precisam ir pra batalha. Mas tem gente que parece viver numa eterna colônia de férias... Ô zona!

Tá bonito

Todo dia eu passo e me chama atenção... Por lá, sempre tem alguém parado. E não é na famosa barraca de cocada da Baiana, que fica ao lado da igreja de Santa Edwiges, em São Cristóvão!

No bairro imperial também tem barraca de livro. O "Espaço Cultural de São Cristóvão", todo improvisado, abriga um verdadeiro mundo de histórias, com conteúdo acessível para qualquer pessoa que passe por lá. A iniciativa é fazer com que a corrente do conhecimento aumente ainda mais, tudo por meio da doação. É só deixar um, pegar outro e cair na leitura!

Na Semana Nacional do Livro, valorizar a importância de uma boa narrativa é essencial... Ainda mais pra criançada, que hoje só quer saber da tecnologia.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Bora ler mais, meu povo, e tenho dito!