Lucas da Silva Pequeno esperou atendimento no chão, não tinha cadeira de rodas; divulgação

Por Isabele Benito

Publicado 11/11/2020 06:00

“Olhem o meu estado. Eu não consigo andar!”

Esse foi o desabafo feito em vídeo por um jovem de 27 anos que sofre de tuberculose. Lucas daOlha a situação... A pessoa já sai de casa debilitado, pra chegar no hospital e ter que ficar jogado no chão. Silva Pequeno, morador de Jardim Gramacho, chegou muito fraco e com falta de ar ao Hospital Moacyr do Carmo, em Duque de Caxias, mas teve que aguardar sentado no chão de um corredor.

Publicidade

O motivo? Não tinha uma cadeira de rodas pra levá-lo à emergência! É, isso mesmo... Mais uma que vai pra série “coisas bizarras do Rio”.



“É um absurdo que um hospital desse porte não dê uma estrutura pros pacientes. Meu pai me levou até lá e a gente se sentiu humilhado”, conta Lucas.



Nem bicho merece ser tratado assim. Ah, e quando acha que nada pode piorar... Ele sequer foi atendido! Voltou pra casa, com a mesma falta de ar que chegou.



O “espera sentado” existe mesmo... E tá aí, na realidade de quem precisa da saúde pública, principalmente na Baixada. É de ferrar! Pra não dizer outra coisa... Porque dá vontade... É muito surreal!



A coluna procurou a Secretaria Municipal de Saúde de Caxias, que em nota se defendeu, afirmando não proceder a informação de que a unidade não disponha de cadeiras de rodas para o atendimento de pacientes.



Foi informado que, por vezes, em função do aumento da demanda de pacientes que aguardam os serviços na unidade, pode ocorrer que o equipamento fique indisponível, já que os que necessitam do uso de cadeira de rodas para a locomoção na unidade, passam por diversos serviços até que sejam liberados, criando-se a possibilidade das cadeiras ficarem em uso por tempo superior ao que se espera, interferindo no fluxo e disponibilidade.



3,2,1... É DEDO NA CARA!











PINGO NO I

Publicidade

A gente já viu esse filme... Tudo igual! O governador em exercício, Cláudio Castro, anunciou que já no primeiro semestre do ano que vem, as polícias Civil e Militar vão voltar a ocupar as comunidades do Rio, tanto as do tráfico, quanto as da milícia.



Qual a novidade nisso? É obvio que possa ter algum estudo que a gente ainda não conheça, mas outras autoridades já tentaram a mesma coisa... Lembram das UPPs? A maior enganação de Segurança Pública da história dessa cidade! Ninguém viu bônus em nada.



Não tô aqui pra jogar água fria diante de um anúncio importante, tem que fazer mesmo a ocupação. Mas o que adianta bater na porta do morador com a ponta do fuzil se não há um tripé de sustentação pra ele? Tem que investir no social! Levar Educação, futuro a longo prazo.



Isso é política pública e é o que a gente pede! Bora colocar o Pingo no I... Não é desacreditar, é mostrar que o que já foi feito não dá pra repetir.









TÁ FEIO!

Publicidade

Já está ridículo ver gente comemorando a paralisação de vacinas que estão em produção contra esse inimigo invisível que está aí há oito meses. Daqui a pouco faz um ano, gente!



Pra que torcer contra uma vacina que pode chegar pra fazer o bem não só pra gente, mas para o mundo inteiro? Por causa de polarização política?! É um direito seu preferir o político A ou B, mas não ter o mínimo de empatia com as vítimas e parentes que sofreram com esse vírus, é desumano.



Se você vai tomar a vacina ou não, isso já é um problema de consciência seu, agora tirar o direito de quem deseja ficar livre disso é idiotice. Tá faltando se colocar no lugar do outro e parar de ser peça de tabuleiro político.



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Todo mundo perde! Tá geral no mesmo barco, e tenho dito.