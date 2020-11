Por Isabele Benito

Publicado 13/11/2020 06:00

Como todo mundo fala, a vida é feita de escolhas... Nesse domingo, é mais do que isso! Vai muito além. Domingo é dia de eleição majoritária para aquilo que chega mais próximo de você. A eleição para prefeito e vereador mexe com o seu dia-a-dia, quer você queira ou não.



Mas chegou a tua hora! É hora de você lembrar de quando procurou um médico num posto de unidade básica de Saúde e não tinha, uma vaga para seu filho na creche mais próxima da tua casa, quando você entrou no BRT lotado, caindo aos pedaços e mesmo assim pagou passagem cara...



Toda e qualquer decisão reflete nos quatro anos da sua vida e de muitas outras pessoas. E isso é ótimo. A gente não pode negar o que é de direito... O direito de escolha. Mas não importa se o seu amigo ou vizinho concorda com você. O que importa, de fato, é a consciência da sua decisão!



Que você entenda que fez a escolha certa com base em pesquisas, em históricos, acreditando em propostas, porque é sempre preciso acreditar. E principalmente, além de acreditar, é preciso também respeitar o processo democrático.



Pense bem antes de apertar o “confirma”... Depois não adianta se arrepender, pode ser tarde demais.









PINGO NO I

Publicidade

As campanhas de Natal já começaram. Não falo das lojas, do comércio... Falo da solidariedade. Esse ano, mais do que nunca, é importante a participação e distribuição. A necessidade, que já não era pequena, agora aumentou! A vida mudou num estalar de dedos e a pandemia deixou em situação de rua, gente que no ano passado tinha teto durante a ceia.



Não falo só das grandes ações... Pequenas de bairros vão ser fundamentais para o fim de ano de várias famílias!



A técnica de enfermagem Rosaria Zimermann participa todo ano... Ela teve a ideia da campanha “Maria Bonita no Natal”, que monta bolsas com materiais de higiene para mulheres em condições de rua.



“Não sou nenhuma Madre Teresa, mas sempre gostei de ajudar o próximo. Mesmo que eu não tenha condições”, conta Rosaria.



Nas comunidades não deve ser diferente... Material de limpeza, produto caro, virou mais que necessário. Então, bora colocar o Pingo no I...



Mais do que torcer para que o ano vire, a gente tem que fazer acontecer o espírito de amor e união. Afinal, não é uma data que vai mudar a realidade imediata.







TÁ FEIO!

Foto de entregador em Santa Teresa viralizou Redes sociais

Publicidade

Um entregador subindo as enormes ladeiras de Santa Teresa, de bicicleta... Isso aí, na base da pedalada!

A foto, que viralizou nas páginas do bairro e também na caixa de mensagens da coluna, mostra o quão sacrificante é o trabalho de muitos que, com a chegada da pandemia, enxergaram o delivery como a única forma de ganhar dinheiro.



A gente já bateu nessa tecla várias vezes, e agora os moradores tentam fazer com que os aplicativos mudem suas configurações, permitindo que só quem faça entregas de moto subam ao bairro. É claro que todo mundo precisa conquistar o seu, mas tem que haver no mínimo condições de trabalho viáveis. Deixar “ao Deus dará” assim fere o bolso e a dignidade!



É difícil controlar todo mundo que trabalhe com esse serviço? Sim! Mas não dá pra ficar de braços cruzados vendo o povo indo ladeira a baixo.



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Tá desumano, e tenho dito.