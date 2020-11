Por Isabele Benito

Um pedido de socorro de uma mãe chamou a atenção. E veja só a importância que tem a prestação de serviço de um jornalismo.

Um problema simples de ser resolvido se arrasta há quase 1 ano e meio. Aguarde que você já vai ler o desfecho dessa história.

Bárbara Dugoni da Silva aguarda todo esse tempo por uma cirurgia de fimose para o filho Bernardo, de 5 anos.

Ela já perdeu a conta de quantas vezes parou na emergência com o filho por causa das fortes dores que o menino sente, fora as infecções.

Uma cirurgia bem tranquila de ser feita, pelo menos é o que ela sempre ouviu falar em conversa com pediatras, mas que não tem uma previsão de ser feita!

Ê senhor SISREG...

"Me deram o encaminhamento e foi isso. Ele entrou na fila e tá lá até agora... Ele já teve que ficar até no soro porque a região íntima fica muito inchada. Pra criança é complicado demais", conta Bárbara.

E aí, o que faz? O menino vai ficar sentindo dor até quando? Se pra gente que é adulto, qualquer dorzinha incomoda, imagina pra criança... E não adianta vir com desculpa de serviço suspenso por causa da pandemia, porque o problema vem do ano passado! Não é de agora.

A demora é tanta que Bárbara, que morava na região do Itanhangá, até se mudou para Nova Iguaçu... E nada de ela ter uma resposta sobre a cirurgia! Essa semana, Bernardo foi incluído na fila de urgência em Nova Iguaçu. Tomara que ele não espere tanto quanto ele vem esperando por aqui.

A coluna procurou a Secretaria Municipal de Saúde do Rio que, por meio da direção do CMS Itanhangá, pediu desculpas aos familiares de Bernardo e também informou que está entrando em contato com os responsáveis pelo menino para agendar uma reavaliação do caso e, assim, atualizar a solicitação de cirurgia pediátrica, dando prosseguimento ao tratamento.

Tá vendo? Com isso a gente só percebe a falta de vontade. E o sofrimento que acontece é por ninguém fazer o que tem que ser feito.

De qualquer forma, o caso vai continuar sendo acompanhado.

3,2,1... É DEDO NA CARA!





Pingo no I

A mensagem chegou por um leitor da coluna lá de Campo Grande...

"Como seguir com os meus sonhos, já que a pandemia parou com tudo?"

Que pergunta difícil, né?

Esse momento complicado da vida mudou o rumo do barco de todo mundo... Não importa se você é rico, pobre, morador de um país desconhecido ou da maior nação. Tudo virou de cabeça pra baixo, da noite pro dia!

Mas o que seria de nós se não fossem os nossos sonhos? Ninguém pode ser dono deles, só você! É claro que o caminho para uns pode ser mais estreito do que pra outros, mas a gente não pode parar de batalhar por aquilo que acredita.

Esses dias, uma amiga anunciou pra mim, com toda felicidade do mundo e sem qualquer tipo de medo, que estava grávida. Aí eu entendi... O futuro existe!

Por isso, bora colocar o Pingo no I...

A gente tem que viver o presente pra chegar nele.

Tá feio

É sério que tem um monte de político por aí pedindo a anulação das eleições desse ano?

Engraçado que na hora de ganhar ninguém reclama de fraude... Foi só o agora ex-presidente americano alegar isso, que até então não conseguiu comprovar nada, pra todo mundo embarcar nessa onda.

Falta do que fazer, né?!

A maioria que não ganhou é tudo candidato à reeleição.. Se não foi reeleito, acredito que não seja fraude, no mínimo foi desaprovação mesmo. Já que político pra se reeleger não precisa apresentar proposta, é só mostrar o trabalho feito nos últimos 4 anos!

Bando de cara de pau.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... A gente morre e não vê de tudo, e tenho dito.