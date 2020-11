ABANDONADAS! Paula e Rozilda lutam para conseguir seus benefícios do INSS divulgação

Por Isabele Benito

Publicado 25/11/2020 06:00

Elas nem se conhecem, mas são mulheres negras com direitos negligenciados. Suas histórias se confundem pelo mesmo problema: a velha e já conhecida ineficiência do INSS. Paula Cristina Sampaio, 51 anos e Rozilda dos Santos, 55, moram em Duque de Caxias e estão desesperadas por uma resposta sobre seus benefícios.



Paula é aposentada por invalidez, recebeu seu pagamento certinho até abril, mas de maio em diante viu sua pensão não sair do “em análise”. Uma mulher que sofre de depressão, hérnia de disco e que fica grande parte do dia acamada, está há quase sete meses sem ver a cor do seu dinheiro! Tudo isso no meio de uma pandemia, onde tudo já ficou bem difícil.



“Eu já não sei mais o que fazer. Pago R$ 600 de aluguel e agora dependo da ajuda dos meus filhos. Aguardar um, dois meses tudo bem... mas sete é demais! É muito triste”, desabafa Paula.



O caso de Rozilda é ainda pior. Ela, que sofre de uma doença rara, a linfodema, que causa grandes inchaços e a deixa com dificuldades de andar, sequer conseguiu receber. Benefício negado! Segundo ela, o INSS afirmou que a mesma não era inválida.



“É uma humilhação tremenda, constrangedor. Moro sozinha, passo dificuldades e ainda tenho que aguentar isso”, conta ela.



Com isso, o processo já se arrasta por três anos. Agora, com a perícia realizada pela Justiça Federal, Rozilda conseguiu comprovar pela lei o seu direito ao benefício.



Esse é o Brasil de desiguais... Nada do que foi citado aqui é novidade, entre tantos que sofrem para conseguir os seus direitos. Mas por que tanto sofrimento quando tudo o que precisavam era facilitar a vida de quem mais precisa?



A coluna foi atrás de uma resposta do INSS, que se defendeu, afirmando que, no caso de Paula os pagamentos foram realizados, mas rejeitados na conta corrente cadastrada. Ela precisa confirmar a situação junto ao banco, para que depois disso, solicite uma atualização cadastral no INSS e aí sim regularizar sua situação com o dado bancário ativo.



Depois disso, Paula ainda deverá solicitar o pagamento de Benefício Não Recebido para receber os atrasados.



Já no caso de Rozilda, o órgão afirmou que não há requerimento de benefício e que é preciso o número do protocolo para maior apuração do caso. Ela passou o número, mas até o fechamento desta edição, não tivemos mais respostas.



Ê burocracia... 3,2,1... É DEDO NA CARA!











TÁ BONITO!

Bárbara comemora cirurgia marcada para o filho divulgação

Olha aí a cara de felicidade da Bárbara Dugoni e do seu filho Bernardo, de 5 anos, ao receberem o telefonema da Secretaria Municipal de Saúde do Rio, confirmando que a cirurgia de fimose do menino, esperada por eles há quase um ano e meio, foi marcada para fevereiro.



A coluna denunciou o caso na segunda-feira e cobrou uma resposta, que logo surgiu com um pedido de desculpas. Uma cirurgia simples dessa já era pra ter sido feita pra ontem! Mas pra quem não tinha uma perspectiva, fevereiro é logo ali...



Ainda bem que reconheceram o erro da espera e tudo vai acabar bem. Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Muita saúde pro pequeno Bernardo, a gente vai continuar de olho, e tenho dito!