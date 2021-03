Polícia investiga caso das 'vacinas de vento' Reprodução

Por Isabele Benito

Publicado 08/03/2021 03:00

O caso ganhou grande destaque, e não deveria ser diferente... As chamadas "vacinas de vento".

E o que mais ganhou destaque foi a primeira indiciada, a técnica de enfermagem Rozemary Gomes Pita, de 52 anos, de Niterói. A coluna teve acesso, com exclusividade, ao termo de declaração dela à polícia.

Publicidade

No termo, Rozemary, com mais de 10 anos de experiência na área, diz não saber explicar a razão de não ter pressionado a seringa no braço do idoso, e afirma nunca ter ocorrido tal falha.

A gente tem que olhar a classe da enfermagem como um todo. Se isso acontece, será que é só culpa deles?

Publicidade

Se Rozemary, realmente apenas por cansaço, errou, ela tem que ser crucificada?

Não dá pra julgar, condenar alguém sem ouvir o que a pessoa tem a dizer sobre.

Publicidade

Ninguém sabe ainda, mas o que se sabe é que até agora ninguém provou se ela de fato desviou, usou em benefício próprio, o que ela fez!

Se foi apenas um erro... Quem nunca cometeu?

Publicidade

Que bom que esse erro foi reparado a tempo para o paciente. Mas e a Rozemary, como fica?

Ela, nos próximos dias, será notificada e proibida de trabalhar em qualquer atividade ligada ao combate da covid.

Publicidade

"Com a dispensa, peguei meus pertences pessoais e me retirei imediatamente, sem ter retornado ao local de vacinação. Eu nunca sequer respondi a procedimento policial", complementa ela no termo de declaração.

O caso de Rozemary também tem que chamar a atenção pra gente... De que essas pessoas, técnicas, são maioria mulheres, que estão vacinando o povo como um bico, um trabalho extra, após sair de plantões cansativos em hospitais, ganhando 1.300 reais para vacinar em média 1.500 pessoas por dia.

Publicidade

Que o caso dela também jogue holofote sobre essas pessoas.

E enquanto isso, diretores de hospitais e autoridades seguem furando filas e vacinando filhos e enteados... E até agora a gente não viu indiciamento algum!

Publicidade

Ninguém aqui está falando em não arcar com as consequências de seus erros... Até porque quem erra, deve ser responsabilizado.

Mas se a lei é, pelo menos na teoria, para todos, que assim seja cumprida. Tem que acabar com isso da corda sempre arrebentar pro lado mais fraco!

Publicidade

Até porque, de "boi de piranha", esse Rio aqui já está lotado.

PINGO NO I

Salas Lilás vão ser ampliadas para outros municípios do interior do Estado Divulgação

Publicidade

É isso que a gente quer... Prática, mão na massa!

A Polícia Civil, em parceria com as prefeituras e também com o Judiciário, mantém desde 2015 as "salas lilás", um espaço destinado para acolher e atender mulheres vítimas de violência doméstica e sexual.

Publicidade

A assessora técnica especial da Polícia Científica do Estado, Doutora Denise Rivera, visitou algumas salas. Segundo ela, vem mais por aí.

"Humanizar o atendimento para vítimas de violência doméstica, que se encontram em um momento de fragilidade, é fundamental. Hoje, o Estado do Rio de Janeiro conta com cinco Salas Lilás, e duas outras em andamento. Pretendemos expandir o trabalho para muitos municípios no interior do Estado", conta Denise.

Publicidade

A última coisa que a vítima precisa é ser julgada, como muito acontece por aí. Ela quer ser acolhida, quer mão estendida.

Então, bora colocar o Pingo no I...

Publicidade

Vida longa às Salas Lilás e feliz nosso dia, todos os dias!

TÁ SACANA!

Placa em supermercado de São Cristóvão virou febre mas redes sociais Divulgação

Publicidade

Não é novidade pra ninguém que a Páscoa tá chegando aí e os ovos estão caros pra caramba... Entra ano, sai ano e o coelhinho tá cada vez mais olho grande!

Tem ovo custando quase 100 reais! Pelo preço que está, deve vir dentro dele vacina, garrafa de óleo ou até um botijão de gás.

Publicidade

E pra piorar a situação, olha o que um supermercado de São Cristóvão colocou em uma de suas placas. O leitor que nos enviou a foto, e escreveu:

"Aí, o povo nem apalpar tá podendo mais!"

Publicidade

O mercado só não disse quais ovos estão proibidos de serem apalpados... Espero que não sejam os da galinha, porque essa daí tá chorando faz um tempão! Vai olhar o preço deles também pra saber o motivo da choradeira.

É, pelo visto só rindo pra não chorar mesmo...

Publicidade

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... O ovo pode até ser apalpado, só não pode ficar com o preço que tá, e tenho dito.