Por Isabele Benito*

Publicado 09/04/2021 06:00

Há muito tempo um caso não traz tanta repulsa e revolta quanto o do menino Henry. E olha que pra jornalista no Rio de Janeiro, o que não falta é caso de repercussão! Vou trazer aqui nesta coluna hoje os bastidores da coletiva do desfecho de um mês de investigações.



As mensagens trocadas entre Monique Medeiros, a mãe, e a babá da criança foram a cartada final que a polícia esperava para prender o casal. A cada revelação do delegado, na sala com jornalistas experientes, a comoção ia tomando conta.



Isabela Veiga, repórter com mais de 20 anos de carreira, chorou ao ouvir a explicação do delegado. “A impressão que tive era de um passarinho tentando sobreviver num ninho de leões”, afirmou.



E não foi só ela. Policiais também experientes, respiraram fundo no dia de ontem. A investigação traz à tona uma trama de família nada feliz e os últimos dias de uma criança que, apesar de morar num condomínio de luxo, se sentia perdida e desprotegida.



Caso seja confirmado o que as provas apontam, o menino Henry Borel foi torturado. E quem mais deveria o proteger, sabia e nada fez para impedir!



“As crianças dão sinais e precisam ser ouvidas”, alertou a psicanalista Samanta Obadia.



Henry deu, tentou avisar, mas não conseguiu ser ouvido a tempo. A frieza depois dos acontecimentos aumenta ainda mais o nosso horror diante dos fatos. Que mãe não protegeria até o último minuto, com unhas e dentes, o seu filho? Que homem é esse que tortura e mata uma criança?



São tantas perguntas que nenhum inquérito é capaz de responder ou explicar um fato desses... E que nenhum poder ou dinheiro consegue apagar.



PINGO NO I

Que preguiça do povo que tá discutindo sobre autorizar empresários comprarem vacina ou não... Alguém avisa que nem vacina tem direito no Brasil? Vacina aqui tá igual ao povo trabalhador, vendendo almoço pra comer na janta!



Parem de ficar levantando hashtag, brigando se tem que liberar ou não, e focar no hoje?

Bora colocar o Pingo no I... O tempo que se perde batendo boca em rede social é o tempo em que todo mundo deveria estar trabalhando pra levar a vacina mais rápido para o braço do povo.







TÁ FEIO!

Moradora de Belford Roxo sofre com chuvas arquivo pessoal

Olhem como fica a casa do pai da nossa leitora Maria Lúcia Bezerra, moradora de Belford Roxo. Toda vez que chove é esse problema e um prejuízo danado, já que o pai aluga o imóvel, sua fonte de renda. Ninguém quer morar praticamente debaixo d’água, né?



“Com a chuva, o esgoto inteiro volta pra dentro de casa. A gente já procurou a prefeitura, o Ministério Público e até a ouvidoria do governo federal, mas ninguém faz nada. Parece que estamos implorando um favor”, conta Maria Lúcia.



Bizarro ter que viver nessa tensão... Nem casa você tem direito mais, porque vem água e leva tudo!



A coluna procurou a Prefeitura de Belford Roxo, que em nota, afirmou que o secretário municipal de Conservação, Paulo Sérgio Correa Luna, visitou a casa citada e constatou que o imóvel está 30 centímetros abaixo do nível da rua, o que facilita a enchente. A secretaria também informou que vai fazer obra e abrir três caixas de ralos próximas à casa. Além disso, a saída de esgoto será refeita e ganhará uma válvula de retenção para evitar que o esgoto retorne.



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Chega desse chove e molha, e tenho dito!