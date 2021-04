Por Isabele Benito

Publicado 23/04/2021 00:00

O print mostra o deboche e a certeza da impunidade... Fato é que as ameaças foram feitas por um foragido!

A coluna foi procurada por Viviane Morais Medeiros, moradora de São João de Meriti. Desde semana passada, ela e a família vivem um terror por causa do ex-marido da irmã, que não aceitou o fim do relacionamento de 5 anos.

Na última quarta, a irmã dela levou 3 facadas ao se encontrar com ele... Uma tentativa clara de feminicídio! Que bom que ela conseguiu sair viva para prestar queixa à polícia e realizar corpo de delito no IML.

"Desde o início do namoro ele a agredia. Até grávida ela apanhou na minha frente! Eles têm duas filhas pequenas e mesmo assim nada mudou", conta Viviane.

Duas filhas! Se ele é capaz de fazer isso com a mãe delas, imagina o que não faz com outras ou até com elas?

O safado fugiu e agora amedronta pelas redes sociais. Aí é mole, né covardão?! Por trás da tela todo mundo é valente!

Depois que vai preso, chora e diz que tá arrependido.

"Ele diz que vai voltar para acabar com o serviço, fala coisas horríveis. É um misto de medo, sofrimento. A gente passa até mal só de pensar no que pode acontecer", desabafa ela.

A coluna procurou a Polícia Civil, que confirmou o boletim de ocorrência e disse que agora aguarda o resultado do corpo de delito para seguir com as investigações.

Expondo a situação, a gente espera que consiga protegê-las. Porque a gente sabe como termina essas histórias se o covarde não for preso antes.

3,2,1... É DEDO NA CARA!

PINGO NO I

E lá vai a Dona Prefeitura ter que contratar empresas para a manutenção do BRT, ou melhor, refazer... Porque se fosse bem cuidado não teria mais esse custo para o contribuinte.

Mas o que preocupa é que, com a liberação dos 133 milhões de reais aprovados pela Câmara de Vereadores, o que a gente não pode é ficar sossegado. Agora é fiscalizar! Até porque é sempre bom saber qual a empresa que vai vencer a licitação, quem é o dono...

Checar o Portal da Transparência é uma opção, para evitar qualquer tipo de esquemão. É por meio desse tipo de grandes quantidades de liberação de verba, com concorrência para serviços públicos, que o carioca já se deu muito mal.

Então, bora colocar o Pingo no I...

Nada mais deveria assustar, mas assusta. Maquiagem ninguém aceita mais! Dinheiro tem, agora que vá para o lugar certo.

TÁ BONITO!

No momento em que os comerciantes ainda tentam se reerguer, uma notícia positiva sempre cai bem!

Conversando com funcionários do Restaurante da Quinta, na Quinta da Boa Vista, eles perceberam um aumento significativo de clientes após a reabertura do BioParque, que mesmo com as medidas restritivas, mostra um termômetro de um futuro promissor logo ali.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Exemplo como esse, de atração em família, com comércio e gastronomia, é sempre uma boa dica, e tenho dito.

