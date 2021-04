Por Isabele Benito

Publicado 26/04/2021 06:00

Hoje vamos falar daquela dá sentido à palavra. O nome dela: Thais da Silva, moradora de Bangu. Mãe de Kaio Guilherme, criou o filho com tanta dificuldade pra perder para a violência...



Uma bala perdida quando estava na fila de um brinquedo perto de casa, na Vila Aliança. Tragédia? Não! Resultado de uma cidade dominada por vagabundos armados e uma guerra insana sem resultado efetivo há anos. Mas eu quero falar dela...



Depois dos últimos tempos sombrios, em que uma mãe protagonizou a história de tortura e morte do próprio filho, o menino Henry, Thais vem para mostrar o que é ser mãe de verdade. Nos oito dias de luta pela vida do filho, internado no Hospital Pedro II, ela não saiu do lado do menino.



Rezou, conversou, acreditou, se desesperou... O desfecho da luta de Thais e de Kaio infelizmente não teve o final que a gente queria. Como ela quis dizer, o menino descansou.



E ainda, num ato de extrema generosidade, entregou um pouquinho do seu filho para cada mãe que está na luta, doando seus órgãos. Isso é grandeza.



Por ela, por Kaio e por tantas outras que lutaram pela vida de seus filhos e perderam num instante, num estalo de arma, toda nossa solidariedade... Não dá pra não chorar com ela.









PINGO NO I

Como faço todo domingo, abri a caixinha de perguntas da minha rede social.. Eis que chega a mensagem: “Como é falar que defende o pobre morando na Barra da Tijuca?”



Na hora, me veio o pensamento... Existe endereço para defender quem precisa? Dar voz a quem quase nunca (sempre) é ouvido vai muito além de morar no lugar A ou B...



Então, bora colocar o Pingo no I... É claro que lugar de fala é importante. Quem vive a situação, seja ela qual for, tem mais propriedade no assunto! Mas quando a pauta é buscar igualdade social, igualdade de direitos, e igualdade na educação, a luta tem que ser nos quatro cantos desse país







TÁ FEIO!

Bárbara Valéria Correia tenta ressonância para filha com Síndrome de Down Arquivo pessoal

O drama de Bárbara Valéria Correia, moradora de São João de Meriti, foi contado primeiro no meu programa de rádio. Ela e o marido, desempregados, são pais da Valentina, de 5 anos, que tem Síndrome de Down e também sofre de uma cardiopatia congênita.



A cada dois anos, a pequena precisa passar por uma ressonância magnética de crânio com sedação, que custa mais de R$ 2 mil... Mas nessa pandemia, todo mundo sem trabalho, como que faz pra conseguir?



O Estado, que deveria permitir o exame, cuidar dessa criança, não se faz presente!



“Eu tô vivendo de bico de faxina e até agora só consegui arrecadar R$ 190 pro exame”, conta Bárbara.



Quem puder ajudar a Valentina, algum laboratório solidário, o que seja, pode entrar em contato pelo telefone: (21) 99226-6540.



Se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Com união e boa-vontade a vida dela vai ficar linda, e tenho dito.