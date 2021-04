Rio de Janeiro - RJ - 26/08/2020 - Geral - Movimentaçao no transporte publico na manha de hoje - na foto, estaçao de Metro da Pavuna, zona norte do Rio - Foto Reginaldo Pimenta / O Dia Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 00:00

Aqui ninguém dorme no ponto... A gente tá ligado!

Sábado termina o prazo para o governo entrar em acordo com o Metrô sobre o aumento das passagens.

Publicidade

Lembrando que a Dona Agetransp, a agência reguladora, já autorizou esse aumento, mas se não chegarem a um consenso, automaticamente a passagem vai de 5 reais para 6,30!

Estão esperando o que? Ninguém se manifestar, ficar por isso mesmo e o aumento acontecer como todo ano acontece?

Publicidade

O aumento já tinha sido suspenso depois da repercussão negativa diante da situação que vive o trabalhador. Afinal, estamos numa pandemia, muita gente continua desempregada, vivendo de auxílio...

É sempre bom lembrar porque tem gente por aí que tem memória curta ou pelo menos finge ter!

Publicidade

"É um baque no bolso absurdo. Não são 5, 10 centavos... R$ 1,30 pode não fazer diferença pra eles, mas pro trabalhador que depende do transporte, é complicado", desabafa Patrícia Oliveira, que trabalha no Leblon e pega o metrô todos os dias.

Vamos aguardar... A gente espera que o bolso de quem tá na luta não sangre mais uma vez.

Publicidade

3,2,1... É DEDO NA CARA!

Publicidade

PINGO NO I

Acaba o jornal e logo vejo a mensagem de uma amiga...

Publicidade

Um pedido de socorro. Quem mora no Rio, a gente já sente um frio na espinha.

Uma amiga próxima saiu para fazer yoga e não voltou pra casa. Dito e feito. A mulher, moradora do Recreio, foi mais uma vítima de sequestro relâmpago. Típico crime que acontece na Barra e no Recreio.

Publicidade

Desesperado, o marido mandou mensagens para os amigos próximos, enquanto corria pra delegacia.

Foi por meio dessa rede que policiais do 17º batalhão da Ilha rastrearam a placa do carro e interceptaram o veículo no meio da rua. Numa ação precisa dos PMS, bandido preso e refém liberada!

Publicidade

Bora colocar o pingo no I...

Sete horas sob o poder dos vagabundos e menos 80 mil reais na conta. Quando se trata de Rio de Janeiro vira lucro você sair com vida. Triste realidade carioca.

Publicidade

TÁ BONITO!

Publicidade

Sinal fechou, é hora do baile!

Amanhã, pra quem não sabe, é o dia internacional da dança. E uma ação solidária vai rolar em vários sinais de trânsito do Brasil, com o objetivo de ajudar profissionais da arte que estão em dificuldade na pandemia.

Publicidade

A "No Passo do Outro", liderada por Carlinhos de Jesus e Ana Botafogo, vai botar os feras da dança pra riscar o asfalto, enquanto você pode assistir tudo dentro do carro!

A campanha rola até o próximo dia 5 e quem quiser colaborar com alimentos, é só entrar no Instagram @nopassodooutro e procurar um ponto de arrecadação mais próximo.

Publicidade

Falar de arte nunca é demais, né? Ainda mais nos tempos de agora!

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Bora dançar, respirar cultura, e tenho dito.