Por Isabele Benito

Publicado 03/05/2021 06:00

Agradecendo parcerias, repostando locais onde frequenta... É assim que Flordelis leva sua nova vida em Macaé, junto do namorado. Enquanto o Conselho de Ética ainda não define a situação da deputada, ela usa o seu Instagram para mostrar sua rotina agitada para os (pasmem) 905 mil seguidores!



Só nesse fim de semana, ela postou fotos em chá de bebê e até fazendo sobrancelha. E ainda teve mais: segundo a página “Macaé Notícias”, até enxoval ela foi vista comprando no centro da cidade... Tudo indica que vem casamento por aí!



O que tem de errado nisso? Nada! Ela não é foragida... Mas vale lembrar: para a polícia, ela só foi a “mandante” do assassinato do próprio marido, numa conspiração de fé e poder que contou com ajuda de filhos.



Inclusive, dois presos! Uma que assume praticamente a culpa, numa estratégia da defesa de livrar a provedora de todos da cadeia. Mas cenas como essas causam indignação nos moradores da cidade. Uma, que prefere não se identificar, escreveu: “Espero que ela não venha morar no meu bairro!”



Outro, que também pede para não ter o nome divulgado, disse que não entende tanta impunidade descarada. A gente explica: lentidão da vontade dos colegas da pastora/deputada.



Agora a razão disso? Aí é outra labareda de fogo... A coluna procurou a equipe de Flordelis, porém não conseguiu contato. Mas contra fatos, não há argumentos, né. Nesse caso, só dislikes.







PINGO NO I

Nenhuma surpresa! Nem a imprensa se mobilizou tanto, como se espera num impeachment. Isso porque já era esperado, não só o afastamento definitivo de Wilson Witzel, como também o placar.

E nessa história, uma coisa é certa... Bora colocar o Pingo no I...



Essa carreira meteórica, que do mesmo jeito subiu e caiu, deixou um rastro de desconfiança na população. Vai ser muito difícil um novo WW surgir. Com certeza a gana de poder e a inexperiência no jogo político também ajudaram nessa queda, além de todos os escândalos que estão sendo investigados.