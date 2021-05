Dona Maria Nunis e sua filha, Maria da Penha: 8 meses sem benefício do INSS Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 00:00

A festinha com parte da família já estava sendo preparada há um tempo...

Afinal, chegar aos quase 100 anos, no meio de uma pandemia, não é pra qualquer um!

Mas para a Dona Maria Nunis da Silva, moradora de Colégio, que fez 99 na última sexta, não há motivo algum para comemorar.

O benefício que ela recebe do INSS, sua única fonte de renda, está suspenso há 8 meses...

Quem contou para a gente foi a filha dela, Maria da Penha Galdino, que procurou a coluna para pedir socorro, já que não sabe mais o que fazer para conseguir o pagamento de volta.

"Eu realmente não sei... A gente liga, vai na agência, emite protocolos, mas não tem nenhum retorno. E pela idade, os gastos dela são muito altos, com consultas e remédios", conta Maria da Penha.

Segundo ela, na única vez que teve uma resposta, o INSS alegou que recebeu uma carta em nome de Dona Maria, abrindo mão de seu pagamento. Mas ela afirma que a mãe não assinou nem carta, nem documento algum, já que é analfabeta.

"Como minha mãe vai assinar um documento aos 99 anos, e ainda sem saber escrever? É algo impossível! Só se tiver alguém se passando por ela e a gente não sabe".

Que situação... 99 anos, na idade de estar com a vida tranquila, passando por essa dor de cabeça.

E o que o INSS faz? Nada! No mínimo deveria investigar.

Enquanto isso, 8 meses se passaram e fica uma senhora sem dinheiro, precisando de remédios e uma filha na peregrinação tentando ajudar a mãe. É muita covardia!

A coluna, pela milésima vez, entre tantos casos, foi atrás do INSS por uma resposta para tentar ajudar Dona Maria. Mas até o fechamento desta edição, não teve resposta.

3,2,1... É DEDO NA CARA!

PINGO NO I

E tem parceria surgindo entre a Polícia Civil e a Secretaria Estadual de Esportes, Lazer e Juventude.

Os secretários Alan Turnowski e Leandro Alves se reuniram na semana passada, na Cidade da Polícia e também na Acadepol, para o início de um trabalho de revitalização das instalações esportivas da Polícia Civil.

O objetivo do projeto é que futuramente algumas dessas instalações reformadas sejam utilizadas por crianças das comunidades do entorno, uma forma de aproximar a criançada da corporação por meio do esporte.

Tem melhor maneira pra isso do que uma boa partida de futebol ou de qualquer outra modalidade?

Bora colocar o Pingo no I...

Em tempo de desconfiança e falta de proximidade dos policiais com a comunidade, a proposta é literalmente um golaço!

TÁ BONITO!

E falando em esporte...

Quem disse que grupo de mães é só pra falar da próxima prova do filho ou do que está acontecendo na escola?

Recebi essa semana uma dica bem legal: uma mãe colocou que no Recreio tem um centro esportivo com várias modalidades, onde as crianças podem aproveitar e pouca gente sabe, por isso ele não é tão aproveitado!

Em tempos de pandemia, onde alguns pais tiveram que fazer uma reformulação para economizar, muitas crianças deixaram de praticar natação, futebol por não terem como pagar.

Então aqui vai a dica: Centro Esportivo Waldir Pereira, ou Didi.

Essa é uma ótima dica, afinal a gente paga imposto pra que, né?

Informações no Instagram: @centroesportivo.didi

Se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Bora praticar esporte, criançada! E tenho dito.