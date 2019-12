Na Baixada, lojas lotadas às vésperas do Natal

Rio - Faltando pouco mais de uma semana para o Natal, é possível notar o aumento da movimentação de pessoas nas ruas dos centros comerciais, shoppings e lojas da Baixada Fluminense. Segundo a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), neste ano, 32% dos brasileiros vão utilizar o 13º salário para adquirir presentes, 9% a mais que em 2018. No Estado Rio, as compras de Natal devem movimentar R$ 2,7 bilhões na economia.

Na Cidade da Moda, que possui 145 lojas, em Nova Iguaçu, o movimento da clientela apresentou alta de 100%. "Esta é a melhor época do ano para o comércio. Viemos embalados pela Black Friday e já dobramos as vendas em relação aos meses anteriores", afirma Carlos Francisco Oliveira, 58, sócio-administrador do polo de moda.

Com 60 lojas de fabricação própria, a variedade e preços são os principais atrativos. "Gosto de comprar aqui porque além de ter várias lojas em um único lugar, o preço é muito bom. Nesta época de Natal, todo mundo gosta de comprar roupa nova, se arrumar. Aproveito e compro uns presentes para a família", conta a dona de casa Alessandra Albuquerque.

No Calçadão de Nova Iguaçu estima-se que cerca de 300 mil pessoas circulem por dia. Na Requinte Magazine, loja de artigos de cama, mesa e banho, as vendas triplicaram. "Fazemos promoções todos os dias para estimular o consumidor. No fim do ano, as pessoas gostam de redecorar a casa, comprar objetos novos e deixar tudo bonito para receber amigos e parentes para as festas", diz Gildo Tostes, um dos administradores da loja.

"Estou aproveitando uma parte do décimo terceiro para comprar coisas para casa. Estou levando cortina, capa de sofá, lençóis e toalhas novas. Não tenho como fazer reforma em casa, mas dá para dar uma renovada", destaca Maria Rita dos Santos.

A movimentação é tanta, que o número de funcionário teve que ser reforçado. "Dobramos o quadro de funcionários para dar conta da demanda. Além do preço e da qualidade da mercadoria temos que manter o bom atendimento", conta Joel Peixoto, 56, administrador da Requinte.

Horários

Para dar conta do atendimento, os estabelecimentos estão funcionando em horários especiais. A Cidade da Moda abre de 10h às 21h. No dia 24 e 31, fechamento é às 16h. De 26 a 30, das 10h às 20h. Já o calçadão funciona de 9h às 20h. Aos domingos até às 15h.