Visual garantido para as festas de fim de ano na Kostume

Rio - Além de repaginar a casa e garantir o look novo, muita gente aproveita as festas de fim de ano para mudar o visual ou dar uma atenção especial aos cabelos. Não é à toa que os salões de beleza, principalmente nesta época, estão sempre cheios. A venda de cosméticos e produtos para cabelos refletem o movimento. A Kostume Rio de Janeiro, que tem mais de 15 lojas na Baixada Fluminense, tem previsão de aumento de vendas de cerca de 40%.

"As pessoas querem se arrumar, mudar o visual e se preparar para as festas de Natal, Réveillon e para as inúmeras confraternizações que acontecem nesta época. Assim, sentimos a diferença de vendas nas prateleiras. Nos meses de novembro e dezembro já é possível identificar o aumento das vendas", afirma a gerente de marketing da marca, Marília Nunes.

Dentre os mais de 100 produtos, os que mais têm saído são as escovas progressivas, xampu, condicionador, máscaras de tratamento, tonalizantes, matizadores e colorações.

"Os produtos são para uso pessoal, principalmente, porque tem um resultado profissional. É como se você levasse para sua casa o resultado que se pode obter no salão", garante Marília.

Os pontos de venda da Kostume na Baixada Fluminense podem ser identificados nas redes sociais da marca. Para outras informações, acesse o site http://www.kostume.com.br/.