Jardim Meriti sofre com falta de água

Moradores da Rua Otávio Mangabeira, no Jardim Meriti, estão sofrendo com a falta de água, que já dura mais de uma semana. No entanto, a Cedae insiste que a situação foi normalizada, o que não é verdade.

Anderson Rocha

São João de Meriti

Pedras em encostas representam riscos

A prefeitura precisa tomar providências em relação às pedras que se encontram nas encostas da Mangueira e Danon, em Nova Iguaçu. Com as recentes chuvas, um buraco enorme foi aberto no alto do morro e é um perigo para a população.

Alcimar Nogueira