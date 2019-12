Mesquita abre inscrições para cursos e aulas em janeiro

Quem mora em Mesquita e procura por cursos ou quer concluir o Ensino Fundamental já pode se programar. A prefeitura vai abrir, nos dias 6 e 8 de janeiro, respectivamente, as inscrições para a Educação de Jovens e Adultos e para 240 vagas em cursos profissionalizantes para mulheres.

Serão 70 vagas em duas turmas de cabeleireira (35 vagas cada turma), 35 vagas na turma de barbeira, 35 na de penteado e maquiagem, 50 na de cuidadora de idosos e 50 na de artesanato e customização. As aulas começarão a partir do dia 21 de janeiro, no Espaço Mulher Mesquitense.

Já as matrículas para a Educação de Jovens e Adultos de Mesquita podem ser feitas diretamente na secretaria das oito unidades de ensino que oferecem a modalidade, das 9h às 21h, de segunda a sexta-feira.

Os interessados precisam ter, no mínimo, 15 anos de idade. No momento da matrícula é necessário devem apresentar RG ou certidão de nascimento, histórico escolar - caso tenha estudado antes - e comprovante de residência.

É importante frisar que os jovens entre 15 e 17 anos devem estar acompanhados dos responsáveis no momento da matrícula.

O Espaço Mulher Mesquitense fica localizado na Rua Libânia 195, no bairro de Vila Emil.