Nilópolis: Mais tempo para diversão ao ar livre

Nas férias escolares, uma ótima opção para as crianças é o Parque Natural do Gericinó, em Nilópolis. No local, há uma grande área destina à prática de esportes e atividades ao ar livre. E para a diversão ser ainda maior, a prefeitura vai ampliar o horário de funcionamento - passando a funcionar até as 19h.

Andar de bicicleta, patinete, skate, caminhada, corrida, dentre outros, são algumas das opções para o período das férias no parque. Além disso, há um espaço separado para piqueniques e festas (é necessário reservar a área previamente).

A funcionária pública Ana Cristina Souza, 36, costuma aproveitar as férias da filha - a pequena Giovana Souza, de 5 anos - para levar a menina para brincar. "Neste período faço questão que ela brinque ao ar livre, ande de bicicleta e curta bastante, principalmente longe dos aparelhos eletrônicos. Geralmente, eu combino com outras mães para as crianças viverem essa experiência".

Para mais informações, basta procurar a sede da Secretaria de Meio Ambiente, localizada no parque e aberta de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. O Parque Natural Municipal do Gericinó tem sua entrada principal na Rua Antônio João Mendonça, s/n - centro, e funciona das 6h as 18h, todos os dias. Já a entrada da Rua Alberto Teixeira da Cunha fica aberto até as 19h.