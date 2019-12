Contagem regressiva para a virada na Baixada

Em contagem regressiva para o Revéillon, as festas de despedida de 2019 já começam hoje na Baixada Fluminense. Na Via Music Hall, em São João de Meriti, tem shows de Tiee e Diogo Nogueira. Em Magé, a chegada do ano novo será comandada pelo cantor Nego do Borel.

Com muito samba, Tiee e Diogo Nogueira farão o último show de 2019 na Via Music Hall, mais nova casa de espetáculos da Baixada. Tiee é autor de vários sucessos, como 'Som do Tambor', famoso na voz de Ferrugem; 'Lei da Vida', gravado pelo grupo Pixote e 'Cancun', com Thiaguinho, entre muitos outros. No ano de 2016 ele foi apontado como um dos compositores com mais músicas gravadas.

Já Diogo Nogueira, um dos principais nomes do atual cenário do samba brasileiro, vai interpretar seus maiores sucessos como 'Pé na Areia', 'Clareou' e Alma Boêmia'. Os ingressos custam a partir de R$ 25 e as apresentações começam a partir das 17h.

Show da Virada

A festa para dar adeus a 2019 e receber 2020 em Magé será na Praia do Anil, em Mauá. A tradicional festa, que acontece todos os anos, será comandada pelo cantor Nego do Borel. A abertura ficará na responsabilidade de Maurinho DJ, trazendo um mix musical, e com a dupla de sertanejo universitário Rômulo e Ricardo.

O show da virada de Magé promete não deixar ninguém parado. Quando o relógio bater meia-noite, haverá uma queima de fogos que vai iluminar a orla de Mauá. O evento é gratuito e está previsto para começar às 21h.