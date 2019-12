Baixada oferece opções variadas para fugir do intenso calor da estação

O verão chegou há uma semana e, para fugir do calor, as praias e cachoeiras são as melhores opções. E quem mora na Baixada Fluminense tem as duas alternativas, sem precisar sair da região.

Em Guapimirim, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos oferece sombra e água fresca em cachoeiras, corredeiras e quatro poços naturais para se esbaldar. Para os aventureiros, existem inúmeras trilhas, com vários níveis de dificuldade.

Quem já foi garante que o passeio vale a pena. "É um bom lugar para curtir o verão e ficar mais perto da natureza", afirma a psicóloga Luciane da Rocha, 32.

Em Duque de Caxias, a cachoeira da Taquara, numa área de Proteção Ambiental, faz sucesso nos dias de sol escaldante.

No Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu, na Serra de Madureira, o Poço do Casarão, o Poço da Natureza e a Cachoeira Véu da Noiva (com 52 metros) são a trinca imperdível. No local, também é possível percorrer trilhas, observar animais silvestres, conhecer um vulco extinto e fazer rapel.

Com flora remanescente da Mata Atlântica, o parque faz parte da Área de Proteção Ambiental (APA) do Gericinó-Mendanha.

Em Tingué, Nova Iguaçu, há diversas cachoeiras e sítios com quedas d'água abertos ao público.

Praias e quedas d'água

O litoral de Coroa Grande é um dos pontos mais concorrido de Itaguaí, principalmente no verão. Na região há ainda duas cachoeiras: Itimirim (com salto de 50 metros) e Itinguçu, onde é possível praticar esportes radicais, como o rapel, ou apenas aproveitar os poços que se formam.

Outra opção é a Ilha da Madeira, além das praias Sapinhoera, Bica, Leste, Boi e Quatiquara.

A cachoeira de Mazomba, no bairro de mesmo nome, tem queda de 15 metros e três saltos de águas claras. A cachoeira fica no Km 15 da Rodovia Rio-Santos, no trevo de Mazomba.