Plano Verão Tinguá começa em janeiro

A Prefeitura de Nova Iguaçu vai começar, em janeiro, o Plano Verão Tinguá, ação que tem como objetivo dar fluidez ao trânsito, prevenir acidentes e proporcionar mais segurança aos turistas que costumam lotar a região nesta época do ano. A ação começa a partir de 5 de janeiro.

As operações acontecerão sempre aos domingos, entre 7h30 e 18h, e devem se estender até 15 de março. Haverá ações também nos dias 24 e 25 de fevereiro, por conta do Carnaval. Para 2020, a expectativa é que mais de 200 mil pessoas visitem a região neste período.

"O Plano Verão Tinguá tem sido de grande importância para os frequentadores da região. Registramos apenas dois acidentes de trânsito na Estrada Federal do Tinguá durante as operações de 2019 contra seis no ano anterior. Estamos nos organizando para que o plano seja cada vez mais eficaz e com o objetivo de reduzir a zero o número", explica Fernando Cid, secretário de Meio Ambiente, Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Turismo.

As secretarias municipais de Defesa Civil (Semdec), de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana (SEMTMU), de Saúde (Semus), da Superintendência de Controle Urbano, da Empresa Municipal de Limpeza Urbana (Emlurb) e da Guarda Ambiental Municipal também participarão.