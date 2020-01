Um talento reconhecido

Por sua aclamada atuação no musical 'A cor Púrpura', a atriz Letícia Soares, de Magé, é considerada uma das grandes revelações do teatro. O talento da artista rendeu uma indicação para concorrer ao Prêmio Shell de Teatro, a mais tradicional premiação do teatro brasileiro.

A mageense disputa o troféu na categoria de atriz do ano ao lado de outros talentos do segmento teatral. "Ser indicada já é uma grande vitória. O Prêmio Shell, por exemplo, não tem nem a categoria de teatro musical, mas estou concorrendo como atriz. Isso para mim é uma dádiva, um presente! Esse reconhecimento dá uma sensação de que estamos no caminho certo. Mostra que as escolhas e as renúncias que a gente faz são necessárias para seguir em frente", declarou Letícia.

"Eu sempre falo que a arte é uma força maior que vai te carregando sem pedir permissão. Eu fico extremamente feliz por estar influenciando positivamente na decisão de algumas pessoas, sendo um paradigma para novos objetivos", destaca a artista, que nunca fez aulas de canto, mas que sempre cantou acreditando nas suas escolhas cênicas.

A cerimônia do Prêmio Shell de Teatro acontecerá em março de 2020 e está dividida em nove categorias. Entre elas estão autor de texto nacional, diretor, ator, atriz, cenário, figurino, iluminação, música (original, trilha sonora, arranjos, direção musical e efeitos sonoros) e inovação.

OUTRAS INDICAÇÕES

Letícia Soares concorre ainda na categoria 'melhor atriz em musical' no Prêmio Cesgranrio de Teatro, que conta com outras onze categorias divididas entre melhor figurino, melhor cenografia, melhor iluminação, melhor ator, melhor atriz, melhor ator em musical, melhor direção, melhor direção em musical, melhor texto nacional inédito, melhor espetáculo e categoria especial. A premiação acontecerá dia 28 de janeiro no Copacabana Palace.

"O nome do vencedor já está no envelope, mas eu só tenho que agradecer pelas indicações e torcer para ganhar, porque ser indicada é legal, mas ganhar deve ser lindo!", anseia Letícia.

'A Cor Púrpura' é um romance da escritora Alice Walker, lançado originalmente em 1982. Entre outras temáticas, o espetáculo trata de questões atuais como a discriminação racial e sexual, e virou um musical da Broadway em 2005. A versão brasileira é de Artur Xexéo, com direção de Tadeu Aguiar. Em cena estão dezoito atores, oito músicos, noventa figurinos e um grande palco giratório.