Programão das férias

Enfim, as tão sonhadas férias escolares. E, além do descanso, a garotada vai poder se divertir com uma programação extensa e exclusiva. Entre as opções gratuitas na Baixada Fluminense estão atividades de recreação, games e colônia de férias.

O Shopping Grande Rio, por exemplo, terá um roteiro gratuito para lá de especial, que começará amanhã e vai até 31 de janeiro, sempre de segunda a sexta-feira. Todas as atividades começarão a partir das 16h.

Às segundas, oficinas de desenho e mangá; às terças, atrações teatrais; às quartas, oficinas esportivas e recreativas; às quintas, shows de mágica; e sextas, oficinas de pipas. O Shopping Grande Rio fica na Rua Maria Soares Sendas, 111, em São João de Meriti.

Já o Caxias Shopping terá evento de férias em parceria com o sistema Firjan Sesi e Sesc. A garotada vai se divertir com brincadeiras e participar de oficinas que vão estimular a criatividade, o desenvolvimento de expressões e representação de ideias de forma lúdica.

No próximo sábado terá uma série de brincadeiras como estátua, dança da cadeira, vivo e morto, coelho sai da toca, bola ao ar e muito mais. As atividades serão coordenadas pela equipe do Sesi, das 16h às 18h. Já nos dias 18, 19, 25 e 26 haverá oficinas de aquarela, pintura, mosaico e xilogravura. As crianças vão aprender técnicas básicas e criar seus próprios projetos, das 14h às 18h.

O programa Férias do Caxias Shopping é indicado para crianças a partir de 5 anos. A programação completa está no site https://www.caxiasshopping.com.br.

Para os gamers

Nos dias 11 e 12 de janeiro, o Top Shopping, em Nova Iguaçu, vai receber a Colônia de Férias Happy Code, com oficina de desenvolvimento de game 2D. A garotada aprenderá a projetar seu próprio jogo, dar os primeiros passos com edição de imagens para criação de conteúdo e como utilizar as plataformas de desenvolvimento.

A colônia de férias acontece das 11h às 18h, no dia 11, e das 14h às 18h, no dia 12, no Espaço Coworking (3º Piso). Para mais informações, acesse o site www.topshopping.com.br. As vagas são limitadas.

O Shopping Nova Iguaçu inaugura na próxima terça-feira o Pac-Man Experience. Com um gostinho de nostalgia, o público vai se divertir com o clássico que marcou a geração dos anos 1980. Em um labirinto gigante, o Pac-Man Experience vai transportar os personagens para a vida real e colocar os fãs dentro do jogo, possibilitando uma experiência divertida. Além disso, também estarão disponíveis consoles Atari com o jogo para todas as idades, espaço para colorir e um Pac-Man de quase dois metros para tirar fotos. A atração fica aberta ao público até o dia 26.

"Para as férias escolares de 2020 escolhemos uma atração que atravessa gerações. Quem viveu nos anos 1980 e nunca se divertiu com o Pac-Man? E, agora, o público mais jovem também já descobriu o jogo. Será uma oportunidade de sair da telinha e viver esta brincadeira", conta Daniela Beigler, gerente de Marketing do Shopping Nova Iguaçu.

Aos domingos, o shopping terá teatrinho para os pequenos com clássicos da literatura infantil, como 'O Sítio do Pica Pau Amarelo', 'João e Maria' e 'Pinóquio'.