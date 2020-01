Vagas abertas para esportes e oficinas gratuitas

O ano de 2020 começa com oportunidades para quem deseja praticar um esporte ou alguma outra atividade gratuita na Baixada Fluminense. Há vagas em diversos municípios, é só ficar de olho nas inscrições.

A Prefeitura de Nova Iguaçu abriu vagas para diversas modalidades, como futebol, basquete, vôlei, atletismo, kickboxing, judô, capoeira, ginástica funcional, ginástica rítmica, handebol, futsal e ginástica para a terceira idade.

As inscrições devem ser feitas no Centro Olímpico de Nova Iguaçu (Rua Avenida Roberto Silveira, 1725, Centro, próximo ao Aeroclube) e na Vila Olímpica (Rua Luis de Lima, 288, Centro).

Em Itaguaí há vagas para ginástica, treinamento funcional, capoeira, dança de salão, zumba, futsal, dance, voleibol, alongamento, caminhada, muay thai, futebol de campo, natação e hidroginástica. As inscrições são realizadas na Área da Expo, Praça Vicente Cicarino, Quadra Municipal, Praça CEU, Praça da Gleba A, Praça Professor Diego dos Santos Barbosa (Praça do Golfinho) e o Ciep Silva Tupinambá.

Do dia 27 a 31 de janeiro ficam abertas as inscrições para as atividades esportivas na Vila Olímpica Barnabé dos Santos, em Queimados. Há oportunidades no judô, balé, futsal, capoeira, basquete, handebol e vôlei. No total, são cerca de 1,5 mil vagas para crianças e adolescentes de 4 a 17 anos.

Além disso, na segunda quinzena de janeiro, a Prefeitura de Queimados ofertará mais de 40 cursos e oficinas de modelo, dança de salão, desenho, barbeiro, corte e costura, teatro, dj, designer de sobrancelha e unha, maquiagem, canto, artesanato, teclado, padeiro, violão, logística, recursos humanos, administração e outros. Os interessados devem ir até a Vila Olímpica (Av. Maracanã, s/n, Vila Pacaembu), das 8h às 17h.

Já a Vila Olímpica de Belford Roxo está com inscrições abertas para judô, vôlei, karatê e basquete. Para se inscrever nas atividades esportivas é necessário levar cópia da carteira de identidade e comprovante de residência. Caso seja menor, o responsável deverá levar também a declaração escolar.