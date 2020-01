O queridinho dos colecionadores

Para muitos, o Fusca é uma paixão. Para alguns, quase uma religião. Outros consideram o veículo quase um membro da família que, às vezes, tem até apelido. O amor de Guilherme King e sua esposa Michele Lourenço é tanto que eles criaram um evento para homenagear o modelo histórico de carro, que completa 61 anos este mês. A segunda edição carioca do Dia Nacional do Fusca, acontecerá dia 19, em Nova Iguaçu.

O publicitário Guilherme conta que a paixão e o sentimento de gratidão foi o que moveu ele e a mulher a criar o evento no ano passado. Ele relembra as histórias mais inusitados com seu amado fusquinha. "Já passei por uma situação em que a correia do motor arrebentou e, no desespero, resolvi improvisar com o cadarço do meu tênis. E não é que o carro chegou até em casa", lembra.

Para ele, o Fusca ainda possibilita o surgimento de novas amizades. "Quem tem um Fusca quer contar a história do seu carro e ouvir a de outros proprietários. É legal ver que outras pessoas entendem e sentem a paixão que sentimos, isso nos aproxima ", conta.

EXPECTATIVA DE FESTA

Segundo os organizadores, são esperados mais de 400 carros e cerca de 25 clubes no Dia Nacional do Fusca. A ação acontecerá no estacionamento do Shopping Nova Iguaçu, das 9h às 14h. Além da exposição de carros, o encontro também terá premiações, food trucks, espaço kids e música ao vivo.

O principal prêmio será dado para o proprietário do 'Fusca Destaque'. Ele e seu 'besouro' receberão um troféu com o nome do alemão Alexander Gromow, ex-presidente do Fusca Clube Brasil e autor do livro 'Eu Amo Fusca'. O 'Maior Comboio' será entregue ao grupo que participar com o maior número de carros. Há ainda os troféus 'Mais Antigo' e 'Carro Destaque'.

Para participar, é preciso levar 1 quilo de alimento não perecível. O Shopping Nova Iguaçu fica na Av. Abílio Augusto Távora, 111, Bairro da Luz.

PAIXÃO NACIONAL

Carinhosamente apelidado de 'besouro', o modelo começou a ser produzido na fábrica de Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP), em 1959. Chamado apenas de Sedan na época, rapidamente caiu no gosto do motorista e no mesmo ano o modelo já era o mais vendido no país, e assim permaneceu por 24 anos.

De acordo com o Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro (Detran-RJ), há 245.749 Fuscas regularizados e circulando. Desses, 380 possuem a placa preta, destinada a veículos de colecionador.