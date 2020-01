SESSÃO DE CINEMA INCLUSIVA

No próximo sábado, o Top Shopping, em Nova Iguaçu, vai realizar a 'Sessão Azul' - exibição de cinema adaptado para crianças com distúrbios sensoriais e suas famílias. O objetivo é possibilitar a ambientação das crianças e para que elas possam, mais tarde, frequentar as sessões regulares. O filme em cartaz será 'Frozen 2' e a exibição começa às 11h no cinema Kinoplex — Piso L4. Para mais informações, acesse www.sessaoazul.com.br/.