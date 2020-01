1,2,3 gravando!

O ator Leandro Santanna está gravando a próxima novela das 19h da TV Globo, 'Salve-se Quem Puder', de Daniel Ortiz, com direção de Fred Mayrink. Ele contracena com as atrizes Deborah Secco, Juliana Paiva (de bolsa marrom) e Vitória Strada. O clique foi feito durante as gravações que estão acontecendo no Projac.