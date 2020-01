Ruas estão com lama em Parque Flora

As ruas Amélia, Imperador e Sete de Setembro, no bairro Parque Flora, em Nova Iguaçu, não têm asfalto. Os moradores sofrem com tanta lama, nos dias de chuva, e poeira. Há dias que quase não conseguimos sair de casa.

Maria das Graças

Nova Iguaçu

Sem previsão para obras de asfaltamento

A prefeitura afirmou que no momento não há previsão de obras para as ruas citadas pelos moradores. Informou apenas que devem fazer parte do calendário de obras, porém sem uma data para solução.

Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Nova Iguaçu