Preparação no vestibular comunitário

Quem deseja se preparar para ingressar em uma universidade terá a oportunidade. Nova Iguaçu e Magé estão com 300 vagas para cursos gratuitos preparatórios para o vestibular.

Em Nova Iguaçu são 60 vagas no Pré-Vestibular Social Santa Eugênia. As inscrições abrirão no dia 28 de janeiro e vão até 10 de fevereiro. A inscrição é feita no local onde acontecem as aulas, na Rua Santa Eugênia 54, no bairro de mesmo nome. Para se matricular, é necessário levar identidade, CPF, comprovante de residência, foto 3x4 e uma resma de papel A4.

Em Magé, o 'Vestibulando' está oferecendo 240 vagas. As matrículas abrirão dia 6 de fevereiro. O projeto já teve cerca de 150 alunos aprovados em diversas universidades, como é o caso de Nathália Peres, aprovada em 2017 em três cursos da Universidade Federal Fluminense (UFF), além de ganhar duas bolsas em duas universidades.

"É um projeto que desde o começo deu frutos e sou um deles. Fui aprovada em História, Administração e Direito na Universidade Federal Fluminense (UFF) e ganhei duas bolsas de 100% em Direito, na Unifeso e na IBMEC. Estou cursando Direito na UFF", disse a estudante.

Já Cristiane Bento foi aprovada ano passado no CEDERJ. "Conheci pessoas maravilhosas e professores compromissados a ensinar, que se doam por inteiro em prol dos menos favorecidos, que nos motivam a querer crescer junto com eles", afirmou a estudante de Ciências Biológicas.

As inscrições do 'Vestibulando' serão realizadas na Escola Municipal Desembargador Oswaldo Portela, na Rua Idalina Monteiro 65, no Centro de Magé. É preciso apresentar xerox da identidade e comprovante de residência. As aulas iniciarão em março e acontecerão de segunda a sexta, de 18h20 às 22h.