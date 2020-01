Economia de até 15% para pagar o IPTU 2020

Passadas as festas de fim de ano, o mês de janeiro traz as preocupações com as contas a pagar. Para evitar sufoco e economizar no pagamento dos tributos obrigatórios, é bom ficar de olho nos descontos oferecidos pelas prefeituras. Na Baixada, a tabela de pagamento do IPTU 2020 já está sendo divulgada com abatimentos de até 15%.

A Prefeitura de Belford Roxo está oferecendo desconto de 10% para o contribuinte que optar por pagar em cota única até o dia 31 de janeiro. O desconto cai para 5% para quem quitar até 28 de fevereiro. O tributo poderá ser pago à vista, mas sem descontos até o dia 10 de março ou parcelado em dez prestações até dezembro, todas com o vencimento para o dia 10 em cada mês.

O contribuinte que não recebeu seu carnê pode procurar o setor do IPTU para a emissão da segunda via, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Outra opção é emitir pelo site www.prefeituradebelfordroxo.gov.br.

A Prefeitura de Mesquita está concedendo desconto de 15% no pagamento do IPTU em cota única neste mês. Para receber o abatimento, o contribuinte deve fazer a quitação integral até o dia 31. Quem realizar o pagamento em fevereiro também recebe desconto: 10% de redução no valor, se pagar até o dia 28. É possível ainda pagar em 11 parcelas, de janeiro a novembro, com vencimento no dia 15. Quem não recebeu o carnê, ele estará disponível no site http://egov.mesquita.rj.gov.br.

Em São João de Meriti, quem pagar até o dia 31 de janeiro tem 10% de desconto, 8% para pagamentos até 28 de fevereiro e 6% para quem pagar até 31 de março. Já quem fizer a opção pelo parcelamento, terá até 10 vezes para pagar.

Em Magé, o pagamento em cota única até 31 de janeiro garantirá desconto de 15%. Quem optar pelo parcelamento, é possível dividir em até 12 vezes. Ainda para quem tem débitos antigos, é possível fazer o parcelamento na hora.

Na Prefeitura de Itaguaí, os contribuintes têm duas opções de pagamento: 10% de desconto para quem pagar em cota única até o dia 17 de janeiro ou parcelado em 10 vezes, com a primeira vencendo no dia 31 de janeiro.