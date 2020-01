Projeto esportivo gratuito

O projeto #Vemcer, que leva esporte gratuitamente para moradores da Baixada Fluminense e já atende cerca de 700 pessoas, está com vagas disponíveis a partir de amanhã.

O Centro Esportivo Resgate oferece aulas de muay thai, kickboxing, judô, jiu-jitsu, luta livre, capoeira, fit dance, ginástica para a Melhor Idade e reforço escolar. Além disso, promove ações para proteção e adoção de animais e, desde agosto do ano passado, incorporou o Empoderadas, projeto da lutadora Érica Paes, que ensina mulheres a se proteger da violência, em especial a doméstica. "Nossa principal meta é promover a socialização de crianças e adolescentes que, muitas vezes, não dispõem de qualquer atividade de lazer. É inegável que o esporte educa emocionalmente e fisicamente", explica a presidente Tatiana Figueiredo.

Projeto para crianças

O #Vemcer surgiu em 2017 após uma reunião entre amigos, com o objetivo de oferecer esporte para as crianças da região. O projeto funciona em um galpão, na Rua Ex-Combatente 36, no bairro de Coelho da Rocha, em São João de Meriti.

Para se matricular nas aulas, o primeiro passo é fazer contato pelo e-mail projetovemcer@gmail.com ou pelos telefones 2751-4189 e 97933-2373.