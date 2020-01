Fundec abre 29 mil vagas

A Fundec (Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais) vai abrir inscrições para os cursos a distância e presenciais. Ao todo serão quase 29 mil vagas.

O período para se inscrever nos cursos a distância vai do dia 27 de janeiro até o dia 10 de fevereiro. Já para os presenciais, as inscrições começam no dia 3 de fevereiro e vão até o dia 12 do mesmo mês. Os interessados podem acessar o site da Fundec ou comparecer aos centros de ensino da fundação.

Serão disponibilizadas 9.510 vagas para cursos presenciais no primeiro semestre e 19 mil para os cursos à distância nesta primeira rodada de inscrições.

Este ano, o edital apresenta novidades para os candidatos, como o curso de recepcionista em serviços de saúde e os preparatórios para Polícia Civil, PMERJ e CBMERJ, Exército, Aeronáutica, Corpo de Fuzileiros Navais, além de preparatório para Escolas de Ensino médio.

Para mais informações e endereços, acesse o site http://www.fundec.rj.gov.br/.