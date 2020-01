Matrículas da rede municipal abertas

Pais e responsáveis devem ficar atentos às datas para as matrículas escolares. Até o dia 20 de janeiro serão feitas matrículas para transferências externas de alunos novos do 2º ano de escolaridade do Ensino Fundamental e de todas as etapas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) de Duque de Caxias. A partir do dia 22 de janeiro começa a segunda fase.

As inscrições para as vagas remanescentes da primeira fase, para estudantes de 4 e 5 anos, e também para o 1º ano do Ensino Fundamental poderão ser feitas, via internet, até o dia 4 de fevereiro. Para mais informações, acesse www.smeduquedecaxias.rj.gov.br.

Mesquita está com matrículas abertas para a Pré-escola, Ensino Fundamental regular e EJA. Para realizar a inscrição, os interessados podem procurar as unidades de preferência.

Em Itaguaí, o período de matrículas dos alunos novos (sem escolaridade anterior) para a educação infantil, ensino fundamental, EJA e de alunos vindos por transferência está prevista para ir até o dia 17.