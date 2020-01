Orgulho da Baixada

Com a canção 'Run to you' (Correr até você), de Whitney Houston, Kauê Penna, de 13 anos, emocionou jurados e a plateia em sua primeira apresentação no 'The voice kids', da Globo. Cria do Morro do Embaixador, em São João de Meriti, o menino canta desde os quatro anos e conta que se inspirou vendo a mãe cantar.

"A vontade de ser cantor surgiu vendo a minha mãe. Ela sempre cantou e ensaiava em casa. Desde bem criancinha eu via. Quando tinha quatro anos, ela ia se apresentar na igreja e eu pedi para cantar também. Ela ainda falou: 'como assim, quer cantar?'. Eu insisti tanto que ela deixou. Naquele dia, todo mundo ficou impressionado e se emocionou com o meu canto, foi muito legal. Daí em diante, não parei de cantar. E hoje estou aqui", conta Kauê.

A ideia de participar do programa foi do próprio menino. A escolha da música foi feita ao lado da mãe. "Eu ia cantar 'Listen', da Beyoncé, mas ouvi a 'Run to you', da Whitney Houston, e essa música tocou o meu coração de forma muito profunda. E eu acho que em primeiro lugar, a música tem que te tocar para você conseguir tocar o público", filosofa.

No programa, durante a emocionante interpretação, os três jurados — Carlinhos Brown, Claudia Leitte e a dupla Simone e Simaria — viraram a cadeira na intenção de ter o adolescente no time. "Nossa, fiquei muito nervoso. Mas pensei: vim aqui para passar minha raiz, minha cultura. Eu queria mostrar a minha música, independente de qualquer coisa. Deu tudo certo!", lembra

Bombando nas redes

Kauê foi sucesso também na internet. No Twitter, milhares de internautas elogiaram a performance do garoto e alguns já apostam nele como um dos grandes favoritos ao título de campeão da quinta edição do 'The Voice Kids'. O nome de Kauê figurou entre os dez mais comentados na rede social.

"Eu não esperava essa repercussão toda. Está sendo algo sobrenatural. Essa é a palavra certa para eu usar, na minha opinião: sobrenatural. Sempre sonhei com tudo o que está acontecendo agora na minha vida. E acontecer de uma vez só está sendo muito especial para mim e para a minha família. Em qualquer saída que dou, sou reconhecido. As pessoas me param para tirar foto e isso tem sido maravilhoso. Já amo muito esse carinho do povo. Nunca imaginei que um dia eu fosse sair para comprar bala e fosse ser reconhecido", destaca.

Escolha do técnico

Quando todas as cadeiras dos jurados viraram para Kauê, ele escolheu Carlinhos Brown como técnico. "Eu esperei para escolher na hora. Eu sabia que o que meu coração falasse ia ser a escolha certa, e eu creio que foi, sim, a escolha certa. O Brown é maravilhoso", argumenta.

Brown disse no programa que o menino é "muito bom e que nasceu para ser um instrumento transformador". O cantor baiano ressaltou seu papel como técnico. "Meu papel é confortar o máximo possível para que eles saiam seguros. Também é preciso ser sincero. Não adianta a gente simplesmente encobrir os erros, porque assim elas (crianças) não aprendem ou, pior, vão sair achando que acertaram. E, hoje, estamos ajudando na preparação dessas crianças para a música".

Sobre o futuro

Kauê afirma que pretende seguir a carreira, tanto na música quanto no teatro, com musicais. Além do sucesso no reality, ele já integra o elenco do espetáculo 'Rua Azusa', em cartaz no Teatro Net Rio, em Copacabana, Zona Sul do Rio.

"Quero fazer isso para o resto da vida: passar a arte, passar o amor. Também amo o teatro musical, descobri esse amor há sete meses. E quero me profissionalizar mais na música, fazer aulas de canto, que eu nunca tive oportunidade de fazer na minha vida", avisa.