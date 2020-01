Serviços de iluminação pública por aplicativo

A Prefeitura de Japeri criou um aplicativo para que o morador do município peça, sem burocracia, a prestação de serviços de implantação e manutenção da rede de iluminação pública.

Disponível para as plataformas IOS e Android, o aplicativo Japeri Iluminação Pública pode ser baixado e instalado para celulares e tablets. Através do aplicativo, é possível interagir com o setor responsável pela iluminação pública da Secretaria Municipal de Obras para solicitar, por exemplo, a troca de lâmpada queimada em poste ou de braço da luminária quebrado, entre outros serviços. A ferramenta vai agilizar e facilitar o processo.

A prestação dos serviços de iluminação pública dispõe ainda de outros sistemas de atendimento ao público, através dos canais de whatsApp (21) 99091-8491, de segunda a sexta-feira, de 9h às 17h; pelo Facebook Iluminação Pública/Eng.Pedreira e também pelo e-mail ilumina.japeri@gmail.com.