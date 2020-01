HAPPY HOUR SERTANEJO NO CAXIAS SHOPPING

O cantor Bruno Baga subirá ao palco do Caxias Shopping na sexta-feira para comandar happy hour ao som do sertanejo. No palco, o artista interpretará os hits do gênero musical e não vão faltar clássicos e muita sofrência. O evento faz parte do projeto 'Shows de Sexta', um ponto de encontro para quem quer curtir o início da noite ao som de boa música. O evento é gratuito e o show começa às 19h30, na Praça de Alimentação.