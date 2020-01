FESTA EM NOVA IGUAÇU

Em comemoração ao aniversário de Nova Iguaçu, na próxima quarta-feira, o cantor Heverton Castro preparou um show especial para os clientes do Top Shopping. O semifinalista do 'The Voice Brasil' vai incluir no repertório artistas como Lulu Santos, Tim Maia e Natiruts, além de músicas autorais. A apresentação será na Praça de Alimentação do segundo piso, às 19h.