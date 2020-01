Brinquedos ficarão no Centro de Mesquita

A Praça Elizabeth Paixão, no Centro de Mesquita, está ficando até mais bonita com as obras de revitalização que estão em andamento, mas gostaria de saber se os brinquedos para cadeirantes ficarão no local?

Leandro Lima

Mesquita

Acessibilidade e inclusão continuam

A prefeitura garantiu que os brinquedos com acessibilidade para crianças portadoras de deficiência continuarão na praça. Até agora já foram reconstruídos o parquinho, o piso, que ganhou um emborrachado, e canteiros.

Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Mesquita